Navzdory slabé důvěře česká koruna mírně posílila (Komentář)

Důvěra v ekonomiku v červenci mírně poklesla. Za tím stojí nižší důvěra v podnikatelském sektoru, ve kterém se reflektuje slabší poptávka především ze zahraničí. Celý komentář můžete najít zde: http://bit.ly/2JZccxX. Ještě před zveřejnění konjunkturálního průzkumu koruna na okamžik oslabila na 25,56 CZK/EUR, okamžitě ale zkorigovala a v odpoledních hodinách dokonce o 0,1 % posílila na 25,52 CZK/EUR. Korunu od silnějších hodnot neodradil ani komentář člena bankovní rady Michla. Ten, i když je znám pro svou jestřábí pozici, si myslí, že by úrokové sazby měly zůstat stabilní na současné úrovni. Jedním z důvodů je očekávání dalšího uvolnění měnové politiky ECB.

Zítra nás čeká zasedání Evropské centrální banky, které bude zakončeno tiskovou konferencí. Podle ekonomů SG bude zítra výhledově připuštěna možnost dalšího uvolnění měnové politiky. ECB tak trh připraví na mírné snížení depozitní sazby o 10bb na -0,5 % v září. K dalšímu snížení by pak podle naší prognózy mělo dojít v červnu 2020, a to o 20bb na -0,7 %. Zároveň by v té samé době měl být zaveden další program kvantitativního uvolňování, s odkupem aktiv ve výši 40 mld. eur za měsíc na jeden rok. Celkové vyznění zasedání v holubičím tónu by ale pro trhy nemělo být žádným překvapením. Trh očekává oznámení snížení úrokových sazeb nebo alespoň signál, že k tomuto kroku dojde v září.