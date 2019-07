Brexit, Johnson a 99 dní nervózní libry

Boris Johnson byl zvolen novým britským premiérem a lídrem konzervativců. Mnozí spekulují, že půjde o premiéra, který na adrese Number 10 Downing Street vydrží nejkratší dobu v historii. Na takové soudy je podle nás příliš brzy. Čas se každopádně krátí. Do brexitu zbývá 99 dní.

A že by mohlo jít o celkem bouřlivých 99 dní – zaměřeno na kurz libry – dokazuje například implikovaná volatilita v tenoru tří měsíců blížící se ke konci října, tedy k době, kdy má dle současného „nastavení“ dojít na odchod Británie z EU. Jen za poslední měsíc se tento ukazatel vycházející z opčního trhu posunul z hodnot mírně pod 6,5 % až nad 9 %. Znamená to, že trhy v době za tři měsíce očekávají možné výkyvy kurzu libry vůči dolaru o více jak 9 % oběma směry. V případě dvojice euro-libra dosahuje to samé číslo v témže tenoru 8,1 %.

Při pohledu na historický vývoj ale stále nejde o nejvyšší hodnoty. Těch bylo během posledního roku dosaženo v prosinci 2018, kdy se tříměsíční implikovaná volatilita ve strachu z „prvního“ termínu brexitu (konec března 2019) vyšplhala u EURGBP na více jak 13 % a u GBPUSD dokonce na bezmála 15 %. Vyšších čísel bylo v rámci širší historie dosaženo pouze před referendem o brexitu a v krizovém roce 2008.

Od vrcholu na začátku května oslabila libra vůči euru o zhruba 5 %, oproti dolaru pak o bezmála 5,5 %. Je patrné, že britská měna reaguje zejména na politické dění týkající se brexitu. Ekonomická data, například solidní růst mezd, ji v podstatě nechávají bez poskvrny. Riziková prémie, která je započítaná v současném kurzu libry, je tak brexitovým dílem, podpořeným zejména strachem z neřízeného odchodu z EU, po němž bude následovat akce ze strany Bank of England. Ta by v případě hard brexitu měla dle trhu snížit sazby. Současné odhady pracují s pravděpodobností snížení britských sazeb na konci letošního roku s více než 55% pravděpodobností. Jednat by se přitom mělo o pokles o 21 bazických bodů.

Pravdou je, že se zvolením Borise Johnsona vzrostla dle mnohých institucí – od ratingových agentur až po MMF – pravděpodobnost tvrdého brexitu. Dle čísel agentury Bloomberg se aktuálně nachází na více než 33 %, podle banky Goldman Sachs je pak nižší, a to 20 %. Na rostoucí nervozitu ohledně možnosti odchodu bez dohody reagují i opční trhy. Zajišťovací strategie risk reversal v tříměsíčním tenoru naznačuje – u GBPUSD i EURGBP – převahu sázek na oslabení britské měny. V podstatě to znamená, že investoři během tří měsíců čekají pokles libry, proto se vůči němu zajišťují právě prostřednictvím opcí, u kterých ale vinou samotného sentimentu dochází k nárůstu opční prémie, a tedy i k nárůstu nákladů spojených s hedgem.

S názorem trhu, že libru čeká nervózních 99 dní, souhlasíme. V nejbližších dnech bude klíčovým faktorem složení nové britské vlády. To by mohlo naznačit, zda byla Johnosnova proklamovaná náklonnost k tvrdému brexitu v době před volbou pouhou strategií, nebo naopak jasným signálem směrem k trhům „nemáme problém odejít bez dohody“. V prvním případě, tedy pokud by byl nový kabinet z pohledu na brexit spíše umírněnějšího rázu, bychom na libře čekali lehkou úlevu. V tom druhém, který by byl reprezentován vládou složenou ze silných zastánců brexitu, by se GBP mohla dostat pod další tlak, a oslabit tak pod současný spot lehce nad úrovní 1,1243 GBPUSD a 0,895 EURGBP.

Z pohledu technické analýzy se libra vůči dolaru obchoduje mírně nad supportem 1,2382 GBPUSD, ve dvojici s eurem pak mírně nad supportem 0,89517 EURGBP. Z dlouhodobějšího pohledu bude záležet na brexitovém posunu. Odchod bez dohody není v tuto chvíli naším hlavním scénářem. Spíše bychom se přiklonili k dalšímu posunu termínu za konec října, byť jsme si vědomi, že stále neznáme detailnější body strategie nového premiéra. Každopádně je patrné, že s Johnsonovým vítězstvím se zvýšily i sázky na předčasné volby. Ty by z pohledu trhů přinesly spíše oslabení libry, a to z důvodu nejistoty, která strana by získala většinu. Současné odhady agentury Bloomberg favorizují konzervativce před labouristy. Takový scénář by každopádně celou situaci více zamotal, než přinesl výraznější úlevu.

Europád střemhlav

Euro má za sebou propad pod hranici 1,1150 EURUSD. K oslabení evropské měny přispělo několik faktorů. Za nejsilnější se dá označit nervozita před čtvrtečním zasedáním ECB, kde část trhu sází na snížení depozitní sazby, a to dle Bloombergu s bezmála 44 % pravděpodobností. Vedle toho mohlo dojít i na mírnější přelití nervozity z Velké Británie.

Dolaru k silnějším hodnotám pomohlo nejen slábnoucí euro, ale rovněž i dohoda o americkém rozpočtu a stropu pro státní dluh. Svou roli sehrávají i očekávání ohledně posunu americko-čínského obchodního vyjednávání, které by se mělo odehrát na čínské půdě již během příštího týdne.

Dnes nás ze zahraničních dat čeká várka indexů PMI segmentu služeb a průmyslu jak z Evropy, tak i USA. Vzhledem k včerejšímu propadu eura vůči dolaru bychom mohli očekávat mírnou korekci dvojice směrem k vyšším hodnotám. Tento pohyb by však mohla zhatit zejména horší evropská data o průmyslu.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1130 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,70 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1141 do 1,1206 EURUSD.*

Koruna slábnoucí i stabilní

Zatímco ve dvojici s dolarem se koruna vinou silné americké měny posunula nad hranici 22,90 USDCZK, v páru s eurem se drží stabilně kolem hodnot 25,54 EURCZK. K výraznějšímu pohybu nepřispěla dnes ráno zveřejněná data o spotřebitelské a podnikové důvěře, která v prvním případě skončila ve srovnání s předchozími výsledky o něco lépe, ve druhém naopak hůře.

Další domácí data nás již tento týden nečekají. Stále pak sledujeme, zda se nerozmluví některých z centrálních bankéřů. Čas mají do čtvrtka, kdy započne mediální karanténa. Nečekáme však, že by jakýkoliv komentář vedl k přehodnocení naší predikce ponechání sazeb ČNB na stávajících úrovních.

Aktuálně se česká měna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,55 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,51 až 25,59 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,78 až 22,95 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.