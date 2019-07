Vlk: Padající libru čeká ještě horký podzim

Brexit můžeme vnímat jako zásadní téma pro Evropu a její budoucnost, ale také jako nekonečnou únavnou ságu. I hráči na finančních trzích se nechali politickými hrátkami a odkládáním ukolébat a na čas zavládl relativní klid. Jenže ten je pryč a hrozba tvrdého brexitu je rázem zpět.

Dokonce se co do pravděpodobnosti postupně dere do čela možných variant. Stále lze doufat, že reálná politika Borise Johnsona bude trochu smířlivější, ale cesta k přijetí třikrát odmítnuté dohody s EU nebo její překopání vypadá zavřená.

Nové volby, které by teoreticky mohly otevřít prostor i k opakování referenda, nechce Johnson připustit před opuštěním EU a spekuluje se, že vhodným načasováním agendy vyšachuje parlament, pokud by chtěl divokému brexitu bránit.

Libra už klidná není a od května na dolar i euro ztratila zhruba 5 procent. To není málo, ovšem trh si podle nás stále naplno nepřipouští, že Británie natvrdo přetrhá vazby s Unií, její ekonomika se namísto růstu propadne a centrální banka bude muset snížit sazby.

Graf: Vývoj kurzu EUR/GBP za poslední tři měsíce:





Graf: Vývoj kurzu USD/GBP za poslední tři měsíce:

Měna je stále celkem málo volatilní a trhy málo nervózní. Možná je brzy přímo vsadit na divoký brexit, ale klidně se dá vsázet na divokou libru po zbytek léta a na podzim, než konec října přinese rozuzlení.