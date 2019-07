Češi loni prosázeli 249,5 mld. Kč, zpět vyhráli ale pouze 218,2 mld. Kč

Podle vládních statistik Češi v loňském roce vložili do loterií, sázek a dalších "hazardních" her vložili celkem 249,5 mld. Kč . Z nich se jim na výhrách vrátilo 218,2 mld. Kč . Celkem tedy organizátoři inkasovali cca 31 mld. Kč Příjmy státu z hazardu se v loňském roce snížily o cca 2,6 mld. Kč na výsledných 9,6 mld. Kč a to především jako výsledek větších restrikcí vůči tomuto segmentu.Počet registrovaných technických her se ke konci loňského roku pohyboval lehce pod 40 000 oproti téměř 102 000 v roce 2011.Kasin bylo v loňském roce na území ČR celkem 548. Povolení pro provozování technických her mělo na začátku tohoto roku celkem 52 společností. Povolení pro kurzové sázky mělo 8 firem provozujících celkem 2085 sázkových kanceláří.