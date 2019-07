Tento týden zasedá ECB - možná se dále sníží depozitní sazba

Tento týden zasedá ECB a Maria Draghiho čekají poslední tři měsíce ve funkci. Zvýšilo se riziko, že by Rada guvernérů pod jeho vedením mohla snížit depozitní sazbu už tento týden (trhem implikovaná pravděpodobnost se aktuálně motá kolem 50%), podle nás je stále pravděpodobnější, že ke snížení dojde až v září (možnost, že by po září sazba ECB zůstala na -0,4% je pouze 16%). ECB tento týden nejspíše řekne, že úrokové sazby zůstanou na současné nebo nižší úrovni. Ale také možná řekne, že je připravena obnovit nákup aktiv na svou bilanci. Příští týden zasedá Fed, který by měl snížení sazeb doručit už tento měsíc.





