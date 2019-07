Tento týden nabídne dividendy od Ford, Delta Air Lines, Blackstone a spousty dalších

Směrování Wall Street by tento týden měla nadále určovat především na plné obrátky probíhající výsledková sezóna. Hospodaření za předchozí čtvrtletí odtajní desítky významných firem, jako například Coca-Cola (KO), United Technologies (UTX), Visa (V), 3M Co (MMM), Alphabet (GOOG/L), Amazon.com (AMZN), Mcdonald''s (MCD) či Hasbro (HAS). Naopak lze hovořit o jednom z nejskromnějších týdnů v roce z hlediska dividendového kalendáře. Rozhodný den pro dividendu totiž na tento týden stanovila jen necelá stovka korporací. Je však mezi nimi více než desítka společností, jejichž velikost z hlediska tržní kapitalizace převyšuje 10 mld. USD.

K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází obdobně jako na pražské burze druhý pracovní den po obchodu (tzv. T+2). Z hlediska nároku rozhodného dne pro nárok na dividendu se nicméně tradičně sleduje především tzv. ex-date. Jinými slovy první obchodní den, kdy se již akcie obchodují bez nároku na dividendu. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy musí nejpozději den před „ex-date“.

Rozhodný den na dividendu tento týden stanovila řada finančních korporací jako Bank of New York Mellon (BK), First Republic Bank (FRC), Royal Bank of Canada (RY), Union Bankshares (UNB). Dividendový výnos se u jejich akcií pohybuje okolo 3 %.

Podrobněji lze možno zmínit aerolinky Delta Air Lines (DAL), které rozdělí čtvrtletní dividendu přes 0,40 USD, což u titulu indikuje dividendový výnos 2,7 %. O něco vyšší výnos (3,6 %) nabízejí akcie CVS Health (CVS). Provozovatel lékáren akcionářům vyplatí čtvrtletní požitek 0,50 USD. Oba tituly se s nárokem budou obchodovat ještě zítra, když ex-date mají stanoveno na 24. července.

Zmínit lze také akcie jiných „konkurenčních“ maloobchodních řetězců. Světově druhý největší provozovatel obchodů se zaměřením na vylepšování domácnosti Lowe''s Companies (LOW), který produkty nabízí v téměř 2400 obchodech, rozdělí akcionářům ze zisku 0,55 USD. Prodejce nábytku a kuchyní Williams-Sonoma (WSM) pak rozdělí 0,48 %. Vzhledem k nižší ceně jeho akcií však lze hovořit o výraznějším dividendovém výnosu přes 3,1 %, oproti necelým 2,4 % u Lowe''s.

Z velkých korporací nicméně nejzajímavější dividendový výnos tento týden nabízejí akcie automobilky Ford (F). Ta toto čtvrtletí sice vyplatí opět jen 0,15 USD, nicméně vzhledem k ceně akcií oscilující poslední týdny u 10 USD hladiny, lze aktuálně dividendový výnos stanovit na téměř 5,9 %. Titul se nicméně již v pondělí bude obchodovat bez nároku na aktuální dividendu, když má na dnešek stanoven ex-date.

Závěrem lze zmínit také naopak až na 26.7. stanovené ex-date u akcií Blackstone (BX). Celosvětově jedna z největších investičních skupin, spravujících aktiva blížící se půl bilionu dolarů, vyplácí hodnotově nestabilní dividendu. Tentokrát se akcionáři dočkají 0,48 USD, zatímco například v minulém čtvrtletí to bylo jen 0,37 USD či před rokem ve srovnatelném období zase naopak 0,58 USD.

K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.

Společnost Periodicita dividendy Dividenda Dividendový výnos Ex-date Antero Midstream (AM) quarterly $0.3080 10.23% 7/25/2019 Argan (AGX) quarterly $0.25 2.49% 7/22/2019 Bank of New York Mellon (BK) quarterly $0.31 2.88% 7/26/2019 Barings Global Short Duratin Hgh Yld Fnd (BGH) monthly $0.1482 9.68% 7/22/2019 Blackstone Group (BX)

$0.48

7/26/2019 Blackstone/GSO Senior Fltg Rt Term Fund (BSL)

$0.1110

7/23/2019 Boulder Growth & Income Fund (BIF) quarterly $0.1020 3.78% 7/22/2019 Bowl America (BWL/A)

$0.1750

7/22/2019 Brink''s (BCO) quarterly $0.15 0.69% 7/26/2019 Capitala Finance (CPTA) monthly $0.0830 10.50% 7/22/2019 Celanese (CE) quarterly $0.62 2.30% 7/25/2019 Citizens & Northern (CZNC) $0.27 7/26/2019 Civista Bancshares (CIVB) quarterly $0.11

7/22/2019 Coca-Cola Consolidated (COKE) quarterly $0.25 0.33% 7/25/2019 Codorus Valley Bancorp (CVLY) quarterly $0.16 2.81% 7/22/2019 Cooper Companies (COO) semi-annual $0.03

7/22/2019 CVS Health (CVS) quarterly $0.50 3.62% 7/24/2019 DATATEC Ltd/ADR (DTTLY) annual $0.0990 2.30% 7/25/2019 Delta Air Lines (DAL) quarterly $0.4025 2.71% 7/24/2019 Dorchester Minerals (DMLP)

$0.5150

7/26/2019 Eaton V.Tax-Advantaged Dividend Inc Fund (EVT) monthly $0.1450 7.23% 7/23/2019 Eaton Vance FloatingRate Incme Plus Fund (EFF) monthly $0.0820 6.56% 7/23/2019 Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) monthly $0.0750 6.69% 7/23/2019 EATON VANCE MUN/SHS (ETX) monthly $0.0710 4.13% 7/23/2019 Eaton Vance Risk-Mngd Dvrsfd Eqty Inc Fd (ETJ) monthly $0.0760 9.69% 7/23/2019 Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) monthly $0.0750 6.85% 7/23/2019 EATON VANCE SHO/COM (EVG) monthly $0.0750 6.71% 7/23/2019 Eaton Vance Tax Managed Buy Write Opport (ETV) monthly $0.1110 8.90% 7/23/2019 Eaton Vance Tax Managed Diversified Eq. (ETY) monthly $0.0840 8.40% 7/23/2019 Eaton Vance Tax-Advantaged Global Divide (ETO) monthly $0.18 8.89% 7/23/2019 Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dvd. (ETG) monthly $0.1020 7.51% 7/23/2019 Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income (ETB) monthly $0.1080 8.37% 7/23/2019 Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write (ETW) monthly $0.0730 8.98% 7/23/2019 Eaton Vance Tax-Managed Global Dive Eq (EXG) monthly $0.0620 9.00% 7/23/2019 EnLink Midstream (ENLC) quarterly $0.2830 11.00% 7/26/2019 Fastenal (FAST) quarterly $0.22 2.90% 7/24/2019 First Community (FCCO) quarterly $0.11 2.25% 7/26/2019 First Republic Bank (FRC) quarterly $0.19 0.77% 7/24/2019 Flaherty & Crumrine Dynmc Prf&Inm Fd (DFP) monthly $0.1430 7.04% 7/23/2019 Flaherty & Crumrine Pref. Income Fd (PFD) monthly $0.0750 6.79% 7/23/2019 Flaherty & Crumrine Total Return Fd (FLC) monthly $0.1150 7.12% 7/23/2019 Flaherty&Crumrine Prfrd Scts Incm Fd (FFC) monthly $0.1120 6.98% 7/23/2019 Ford Motor (F) quarterly $0.15 5.89% 7/22/2019 Holly Energy Partners (HEP)

$0.6725

7/26/2019 Hope Bancorp (HOPE) quarterly $0.14 3.97% 7/25/2019 Hospitality Properties Trust (HPT) quarterly $0.54 8.74% 7/26/2019 Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) quarterly $0.33 6.33% 7/26/2019 INVESTEC Ltd/ADR (ITCFY) semi-annual $0.2370

7/25/2019 Jacobs Engineering Group (JEC) quarterly $0.17 0.81% 7/25/2019 Kaiser Aluminum (KALU) quarterly $0.60 2.50% 7/24/2019 KNOT Offshore Partners (KNOP) quarterly $0.52 10.34% 7/25/2019 Lakeland Financial (LKFN) quarterly $0.30 2.64% 7/24/2019 Liberty All-Star Equity Fund (USA) quarterly $0.17

7/25/2019 Lowe''s Companies (LOW) quarterly $0.55 2.36% 7/23/2019 LTC Properties (LTC) monthly $0.19 5.00% 7/22/2019 Mexico Fund (MXF) quarterly $0.25 1.05% 7/22/2019 MILLER HOWARD/COM (HIE) monthly $0.1160 12.45% 7/24/2019 MSC Industrial Direct (MSM) quarterly $0.75 4.15% 7/22/2019 MVC Capital (MVC) quarterly $0.15 6.34% 7/24/2019 Nexpoint Strategic Opportunities Fund (NHF) monthly $0.20 12.68% 7/23/2019 NVE (NVEC) quarterly $1.00 5.81% 7/26/2019 Oak Valley Bancorp (OVLY) semi-annual $0.1350

7/26/2019 Office Properties Income Trust (OPI) quarterly $0.55 8.31% 7/26/2019 OFS Credit (OCCI) monthly $0.1670 10.73% 7/23/2019 Ohio Valley Banc (OVBC) quarterly $0.21 2.26% 7/25/2019 Old Second Bancorp (OSBC) quarterly $0.01

7/25/2019 Oxford Lane Capital (OXLC) monthly $0.1350 14.86% 7/23/2019 Oxford Square Capital (OXSQ) monthly $0.0670 12.41% 7/23/2019 Peak Resorts (SKIS) quarterly $0.07 5.96% 7/24/2019 Pembina Pipeline (PBA) monthly $0.1530

7/24/2019 Putnam Premier Income Trust (PPT) monthly $0.0350 8.12% 7/23/2019 RMR Group (RMR) quarterly $0.35 2.88% 7/26/2019 Royal Bank of Canada (RY) quarterly $0.7596 3.93% 7/24/2019 Senior Housing Properties Trust (SNH) quarterly $0.15 7.15% 7/26/2019 Simulations Plus (SLP) quarterly $0.06 0.77% 7/24/2019 SINGAPORE TELEC/S (SGAPY) semi-annual $0.76

7/26/2019 Solar Senior Capital (SUNS) monthly $0.1170 8.66% 7/24/2019 South Plains Financial (SPFI) quarterly $0.03

7/23/2019 Star Group (SGU)

$0.1250

7/26/2019 Tortoise Power & Energy Infrstrct Fd (TPZ) monthly $0.1250 8.23% 7/23/2019 Tremont Mortgage Trust (TRMT) quarterly $0.22 18.72% 7/26/2019 Union Bankshares (UNB) quarterly $0.31 3.63% 7/26/2019 United Financial Bancorp (UBNK) quarterly $0.12 3.42% 7/25/2019 Unum Group (UNM) quarterly $0.2850 3.48% 7/26/2019 USA Compression Partners (USAC)

$0.5250

7/26/2019 Value Line (VALU)

$0.20

7/26/2019 Weis Markets (WMK)

$0.31

7/26/2019 West Pharmaceutical Services (WST) quarterly $0.15 0.50% 7/23/2019 Williams-Sonoma (WSM) quarterly $0.48 3.11% 7/25/2019

Poznámka: dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 19.7.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr

Závěrem snad jen dodat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.