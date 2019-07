Britský parlament se obává vyšachování ze strany B.Johnsona

Britští zákonodárci se obávali, že by je budoucí premiér mohl vyšachovat z rozhodování o brexitu, a proto rozhodli, že parlamentní schůze potrvá až do konce října. Opatření je namířeno především proti Borisi Johnsonovi, který je považován za nejpravděpodobnějšího budoucího lídra Konzervativní strany, a tedy i premiéra. Spolu s Johnsonem se o funkci uchází i současný šéf diplomacie Jeremy Hunt. Oba shodně tvrdí, že chtějí dohodu o odchodu Británie z EU, nicméně tvrdý Brexit zcela nevylučují. Právě v tomto případě se zákonodárci obávají, že by je B. Johnson mohl jednoduše obejít, tím, že by zrušil probíhající parlamentní schůzi a novou by posunul tak, aby Británie odešla z EU k 31. říjnu bez dohody i proti vůli poslanců. Jeremy Hunt tento postup odmítl.





Autor: Luboš Růžička, analytik





Editor: Vít Hradil, analytik









Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.