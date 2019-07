UK: Parlament proti divokému brexitu

Základní scénář naší prognózy v sobě zahrnuje postupné uklidnění situace ve světové ekonomice a také to, že nenastane divoký brexit, kdy by Británie vystoupila z EU bez dohody.

Ohledně Británie za tím stojí dva předpoklady:

Zaprvé, ačkoliv se pravděpodobně premiérem stane Boris Johnson a s jeho osobou se zvyšuje šance na tvrdý brexit, nemyslíme si, že tvrdý brexit je v jeho zájmu. Odstoupení bez dohody by pravděpodobně poslalo Británii do recese, hrozilo by odtržení Skotska, napětí na irských hranicích a Konzervativní straně by klesly preference.

Nicméně už nejeden komentář poukázal na značnou neznalost britských politiků ohledně možných následků divokého brexitu. Jinými slovy, Johnson může žít v představě, že se nic tak hrozného nestane ani po tvrdém brexitu.

Proto náš druhý předpoklad je britský parlament, který by Johnsona nenechal výrazně poškodit ekonomický vývoj v Británii a zamezil by odchodu bez dohody. Již v dubnu sice Parlament vytrvale blokoval dohodu premiérky Mayové, nicméně se vyslovil proti tvrdému brexitu...

Včera schválili britští poslaci návrh zákona, který má za cíl omezit možnost vystoupení Británie bez dohody. Tuto novelu podpořilo 30 poslanců Konzervativní strany, což potvrzuje, že jejich postoje jsou stále rozdělené a Johnson, pokud bude zvolen, nedostane nic zadarmo.

Nový zákon by měl totiž velmi výrazně ztížit možnost tvrdého brexitu. Mělo by jít o to (raději píši mělo, protože se může objevit nějaká klička...), že příští premiér nebude moci obejít sněmovnu a odejít z EU bez jejího souhlasu.

Libra včera lehce posílila, nicméně situace stále zůstává (a zůstane) nejistou...

Z našeho pohledu nicméně v tuto chvíli není důvod ke změně. Stále tak vidíme pravděpodobnější další odklad brexitu nebo nějakou formu dohody než to, že nastane tvrdý brexit. S osobou B. Johnsona ale nicméně platí, že pravděpodobnost tvrdého brexitu by se zvyšovala (ale stále bychom jí viděli pod 50 %).



Jiří Polanský