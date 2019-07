Boeing odepíše 4,9 mld. USD a zaznamená hlubokou ztrátu kvůli problémům 737 MAX

Americký výrobce dopravních letounů Boeing včera oznámil, že vzhledem k problémům strojů 737 MAX odepíše z výsledků za 2Q roku 4,9 mld. USD a dostane se do výrazné ztráty. Podle vedení má celá kauza uzemnění zmíněných strojů vážné finanční dopady a společnost podniká veškeré kroky, aby celou zátěž zvládla.Celkové příjmy Boeingu za 2Q roku budou nižší o 5,6 mld. USD . Pokles produkce vymaže další miliardu.Většina z výše uvedených 4,9 mld. USD půjde na odškodnění provozovatelů, kteří nemohou své uzemněné stroje provozovat.Podle vedení společnost nyní doufá, že stroje 737 MAX se vrátí do provozu v posledním kvartále tohoto roku. Případný další posun termínu by sebou nesl další finanční dopady.Velké americké aerolinky American Airlines a United Airlines již oznámily, že jejich stroje daného typu budou uzemněny nejméně do 2. listopadu.