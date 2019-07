Ranní GBP/USD - Pátek 19.7.2019

Aktuální, ručně vyznačené, cenové hladiny na GBP/USD pro dnešní den. Neváhejte porovnat jejich relevantnost a funkčnost s hladinami z předešlých dnů.

Jistě jste se již setkali klasickými pivoty, cenovými úrovněmi, které si dříve v dobách "analogových" vypočítávali makléři přímo na burzovním parketu. Tyto pivoty jsou vypočítávány podle určitého vzorce.

Kdežto cenové úrovně, které vidíte v níže přiložených grafech, jsou vyznačeny ručně podle toho, jak se trh v minulosti již na těchto cenách choval. Proto mají delší časovou platnost než klasické pivoty. V grafu můžete vidět hlavní úroveň vyznačenou žlutou barvou, která je nejblíže aktuální ceny. Modře vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě vzestupné tendence. A jak již tušíte, červeně vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě sestupné tendence.



GBP/USD - jak to bylo předchozí obchodní den

Graf GBP/USD., timeframe m15

Jak je vidět, tak nejen Mr. Trump umí zahýbat trhy. Člen EDu Williams to předvedl včera večer, kdy prohlásil něco ve smyslu "Lepší je přijmout opatření týkající se sazeb, než čekat na katastrofu", a proto americký dolar rázně oslabil proti ostatním měnám. Toto předvídat je nemožné, ale i tak vždy stojí v cestě ať už nahoru, nebo dolů čekající pokyny, stop-lossy, profit targety a opce velkých hráčů, kteří také sledují důležité supporty a rezistence. Záleží jen jak velké objemy to jsou a na jak moc citlivé téma nečekaná zpráva uhodí.