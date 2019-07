Summary: Akcie se po dnešních výsledcích vezly na negativní vlně

EVROPA:



Volvo 2Q19



Švédská společnost vyrábějící nákladní automobily a stavební stroje potěšila své akcionáře skvělým kvartálem. Tržby narostly o 15 % yoy na 120 mld. SEK při konsensu trhu nastaveném na 112 mld. SEK. Lepší prodeje a využití výrobních kapacit vedly k dalšímu nárůstu provozní marže o 1,4 p.b. yoy na 12,5 %. Management tím s přehledem dodržuje svůj plán držet marži nad 10 %. Samotný provozní zisk vyskočil až o 20 % yoy na 15,1 mld. SEK, zatímco predikce udávaly jen 13,5 mld. SEK.



Rozpad na jednotlivé divize ukazuje, že společnosti se dařilo napříč celým portfoliem. Zajímají nás však především divize nákladních automobilů a stavebních strojů. Tržby z nákladních automobilů narostly o 15 % yoy na 76 mld. SEK reflektujíce silnou poptávku v Severní Americe (zdravá přepravní aktivita) a Brazílii (pokračující obnova flotily). Nelíbí se nám však další pokles poměru přijatých a odbavených objednávek (tzv. book-to-bill), který je nyní už jen na hodnotě 0,73 (1Q19 0,78). Management za slabými objednávkami vidí zhoršenou viditelnost hospodářské aktivity v roce 2020. Divize stavebních strojů zaknihovala tržby ve výši 26,8 mld. SEK, což je o 10 % víc než v předešlém roce. Slabou poptávku v Asii (mimo Čínu) vyvažoval zvýšený zájem ve zbytku světa. Zajímavě působí také oživení Jižní Ameriky po dlouhém období poklesu. Book-to-bill se v tomto případě drží na 0,9.



Výhled na tento rok se dočkal úpravy v divizi nákladních automobilů, a to směrem nahoru. Management o něco vylepšil svoje predikce pro Evropu a Severní Ameriku, kde nyní v obou případech očekává stejný zájem jak v předešlém roce. Pokles v Číně a růst v Brazílii zůstávají beze změny. Předpověď pro stavební stroje je pořád stejná a počítá s růstem v Severní a Jižní Americe a Číně.



Akcie pravděpodobně reagují na slabší objednávky v nákladní divizi a klesají o 2 %.



SAP 2Q19



Dnešek není z hlediska korporátních výsledků příliš šťastným dnem, a to na obou březích Atlantiku. O největší zklamání se sice postaral Netflix, ovšem ani německý SAP se nedal „zahanbit“. Přestože prvotní tržní reakce byla možná až příliš přísná, hlavní sledované trendy byly ve 2Q19 bezesporu negativní.



Za lehké podstřelení konsensu na úrovni tržeb (6,7 mld. EUR; +11 % yoy) můžou především slabší prodeje tradičních softwarových licencí. Důvodem jsou negativní měnové vlivy a slabší poptávka v Asii zkoušené obchodní válkou. To ale není hlavní problém.



Nejslabším místem oznámení je doposud hvězdný cloudový segment. Tržby z předplatného sice narostly o 28 % yoy (ex-FX), na tržní odhady ovšem těsně nedosáhly. Ještě horší je to ale s klíčovým indikátorem budoucích tržeb, tedy s novými cloudovými objednávkami. Ty narostly meziročně jen o 15 % (ex-FX) po +26 % yoy v 1Q19. Management se snažil rozmělnit obavy tím, že bez služby Infrastructure as a Service (IaaS), z níž se společnost postupně stahuje ve prospěch konkurentů jako Microsoft nebo Amazon, by růst nových objednávek v segmentu dosáhl +27 %. K takhle definovanému růstu ovšem neexistuje zdokumentovaná historie, což činí posouzení dynamiky poněkud obtížným.



Z hlediska profitability vyzněly výsledky rozpolceně. Zatímco hrubá marže v cloudu výrazně posílila (+400 bps yoy), celková provozní marže stagnuje na úrovni 27,3 %. Středně i dlouhodobý výhled byl potvrzen.



Akcie odepisují 5 %.





USA:



Netflix 2Q19



Zvyšování předplatného a málo nového obsahu těžce zasáhly kvartální výsledky této internetové televize. Začneme však finančními metrikami, které splnily tržní konsensus na jedničku. Tržby narostly o 25 % yoy na 4,9 mld. USD a provozní marže se rozšířila až na 14,5 % (+3 p.b. yoy), navzdory rychle rostoucím nákladům na technologie a administrativu. Marketingové náklady, které nám byly trnem v oku v nedávné době, naopak výrazně zpomalily. Do čistého zisku na akcii se promítly neprovozní položky, ze kterých bychom podtrhly především úrokové náklady dosahující 150 tis. USD (+50 % yoy). Samotný čistý zisk na akcii se propadl o 20 % yoy na 0,78 USD, nicméně konsensus splnil. Volný cashflow měl hodnotu -0,6 mld. USD, což v kombinaci s předešlým kvartálem značí -1,05 mld. USD.



Hybatelem akcií je však již tradičně počet nových uživatelů, a tady Netflix prudce narazil. Výhled managementu udával celkově 5 mil. nových uživatelů, z toho 0,3 mil. na profitabilnějším domácím trhu (tzn. USA) a 4,7 mil. v zahraničí. Konsensus byl o trochu troufalejší s 0,4 mil. v USA a 4,8 mil. v zahraničí. Realita však byla taková, že v zahraničí si Netflix připsal jen 2,8 mil. nových uživatelů a v USA jich dokonce 100 tis. ztratil. Management v tom nevidí problém konkurence (ta se ostatně ještě jen rozbíhá), jako spíš zvyšování předplatného a slabší nový obsah. Tak jako tak jsou tato čísla skutečně slabá. V tomto světle však potěšily průměrné měsíční tržby z jednoho uživatele. Ty se celosvětově zvedly o 4 % yoy na 10,66 USD, přičemž celý růst jde na vrub domácímu trhu (+13 % yoy na 12,75 USD). Zahraničí se drží nezměněné na 9,28 USD.



Výhled na další kvartál vypadá následovně: tržby cca 5,25 mld. USD (kons. 5,25 mld. USD); čistý zisk na akcii cca 1,04 USD (kons. 1,02 USD); počet nových uživatelů v USA 0,8 mil. (kons. 0,9 mil.) a v zahraničí 6,2 mil (kons. 5,5 mil.). Management tato čísla podpořil vyjádřením, že díky novému obsahu (primárně 3. série Stranger Things) jsou zatím data za 3Q19 velice slibná. Odhadovaný volný cashflow na tento rok zůstává na - 3,5 mld. USD (k dispozici je tedy ještě 2,5 mld. USD) a ke konkurenci se Netflix opět vyjádřil s tím, že koláč je dost velký pro všechny a roste.



Naproti trhu, který se dívá na počty nových uživatelů, nás trápí především rychle rostoucí úrokové náklady, které strhly růst čistého zisku do záporu. Dále je tady očividný problém, že navzdory značným výdajům na nový obsah, si společnost ani v prostředí zatím mírné konkurence, není schopna udržet příliv nových uživatelů. Uvidíme, co přinese třetí kvartál. Musíme však ocenit, že provozní marže se hezky rozšiřuje a zvýšení cen přináší své ovoce.



Akcie padají o 11 %.



Morgan Stanley 2Q19



Morgani přicházejí se svou kůží na trh již tradičně jako poslední z šesti velkých bank. Tržby slezly dolů o 3 % yoy na 10,2 mld. USD, avšak trh byl opatrný a počítal s 10,0 mld. USD. Odměny pro zaměstnance, které tvoří hlavní složku provozních nákladů, ubraly 2 % yoy na 4,5 mld. USD a pomohly tím kompenzovat růst ostatních nákladových položek. Efektivita banky měřená přes efficiency ratio (to jest poměr provozních nákladů a celkových tržeb; čím nižší tím lepší) se i tak mírně zhoršila, jelikož tento ukazatel narostl o 1 p.b. yoy na 72 %. Čistý zisk na akcii po očištění od jednorázových položek klesl o 2 % yoy na 1,23 USD, avšak konsensus opět očekával mnohem větší drama (1,14 USD). Následující řádky přiblíží více detailů:



Trhy a investiční bankovnictví: Klesající výnosy na bezrizikových dluhopisech a nízká volatilita na měnových kurzech se podepsaly na výnosech FICC segmentu každé banky. V případě Morganů se díváme na propad o bezmála 20 % yoy na 1,1 mld. USD, avšak při konsensu stanoveném až na 1,3 mld. USD. Dominantní segment akciových trhů dostal naštěstí menší zásah – výnosy sklouzly o 15 % yoy na 2,1 mld. USD a splnily tak konsensus. Nízká klientská aktivita plynoucí z menších bilancí klientů se v tomto případě spojila s užšími dosaženými spready. Zdravá aktivita na poli primárního úpisu akcií pomohla alespoň částečně podržet investiční bankovnictví. I tak si však z výnosů odepsalo 13 % yoy.

Správa aktiv: Objem aktiv pod správou se proti předešlému roku zvýšil o 150 mld. USD na 2,6 bil. USD (z toho fee-based +100 mld. USD na 1,1 bil. USD), nicméně příjmy ze správy aktiv zůstaly na 2,4 mld. USD. Inverzní výnosová křivka zatlačila na čistou úrokovou marži u všech bank. V případě Morgan Stanley to však nedokázal dostatečně vyvážit ani rostoucí objem poskytnutých úvěrů a čistý úrokový výnos proto ubírá 3 % yoy na 1,0 mld. USD.

Kapitálová pozice: Banka zaznamenala mezikvartálně solidní růst rizikově vážených aktiv (+4 % qoq) a jelikož kapitálový polštář zůstal víceméně stejný, tak se kapitálová přiměřenost CET1 snížila až o 60 bps qoq na 16,7 %. Banka je však co do kapitálu pořád velice dobře jištěna. Supplementary leverage ratio (poměr vlastního kapitálu k aktivům bez ohledu na rizikovost jednotlivých tříd aktiv) se drží na 6,5 % (+0 bps qoq). Pokles čistého zisku na akcii se musel zákonitě propsat do návratnosti vlastního kapitálu (ROTCE), která se propadla až o 2 p.b yoy na 12,8 % (-2 % qoq).

Z výsledků Morgan Stanley je zjevné, že banka dopadla ve srovnání s konkurencí nejhůře. Chyběla ji totiž divize tradičního bankovnictví, která byla tahounem u ostatních bank. Také kontrola nákladových položek mohla být trochu lepší. FICC segment zase zaznamenal ve srovnání s konkurencí největší propad výnosů.

Akcie klesaly s předstihem v průběhu několika předešlých dnů a dnes se obchodují kolem nuly.