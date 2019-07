12.h - Evropa se nikam nehrne, Trump zase zlobí, čeká se na další výsledky za 2Q, měny v klidu, ropa vyčkává po včerejším propadu, BCPP v plusu

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne nejsou zcela jednotné a obchodování je zatím spíše opatrné. EK má novou šéfku, ale trhy z toho nejsou zjevně příliš "na větvi". Americký prezident uvedl, že je před oběma velmocemi stále ještě dlouhá cesta k případné domluvě o obchodu a přisadil si, když uvedl, že dodatečné tarify na zboží za cca 325 mld. USD jsou stále ještě ve hře, když budou USA chtít.Včerejší série výsledků velkých amerických bank byla ve finále spíše smíšená s jasnými náznaky nepříznivého vlivu očekávání poklesu sazeb na bankovní retailový sektor. Dnes jsou ve výhledu výsledky Bank of America. Morgan Stanley IBM nebo Netflixu.Nepříznivě působí statistiky ACEA o prodeji automobilů v červnu a v rámci celého prvního pololetí.Vyhlíží se také setkání ministrů financí zemí G-7 a další vývoj v kryptoměnách Eurodolar se v průběhu dopoledne pouze hledá. Koruna euru lehce oslabuje zpět k hranici 25,6. Ropa po včerejším večerním propadu jen těžko hledá dech. BCPP dopoledne celkem optimistická. Daří se především ČEZu , který patrně příznivě reaguje na další zprávy o jeho zapojení se do lithiové budoucnosti v zemi, jež by mohla být velmi zajímavou z dlouhodobého pohledu. Až na stagnující akcie Erste se celkem daří všech hlavním titulům. V posilování směrem k novým maximům pokračují akcie Avastu.