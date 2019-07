Britská libra začíná mít strach z nového předsedy Konzervativní strany

Stále se zhoršující se podnikatelská nálada v Německu na jedné straně a velmi dobrá americká data v podobě maloobchodních tržeb na straně druhé přispěly k tomu, že se eurodolar sesunul k hranici 1,12. Dnes jsou na pořadu dne jen data druhé kategorie, přičemž jistou výjimkou v tomto ohledu může být večerní zveřejnění Béžové knihy Fedu.Na ztrátách eura se také může nepřímo podílet britská libra , která se začíná obávat co se bude dít, až Konzervativní strana ve Velké Británii zvolí svého nového předsedu a vyjednávání o brexitu se tak dostanou do nové fáze. Koruna i během včerejšího obchodování setrvala v úzkém pásmu blízko hranice 25,60 EUR/CZK . Blíží se týden mlčení centrálních bankéřů, takže příležitost pro další impulsy bude koruna hledat jen stěží. Stále to vypadá tak, že pod tlakem vnějších rizik a nejistot zůstane ČNB ve vyčkávacím módu, a tak tím více pozornosti na sebe strhne její nová prognóza. Zda už bude centrální banka ve svém hlavním scénáři kalkulovat s nějakým tím snížením sazeb v ročním či dvouletém horizontu či nikoliv. Vzhledem k tomu, že v našem výhledu nepředpokládáme žádnou dramatickou recesi ani extrémně rychlé posilování koruny , považujeme stabilitu sazeb za nejpravděpodobnější řešení i na delším horizontu.