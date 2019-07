Lidé by jednou mohli žít na Marsu. Vědci otestovali nový plán

Vědci přišli s novým nápadem, jak učinit Mars obyvatelným. Jejich plán by mohl uspět především z toho důvodu, že se zaměřili na osídlení pouze regionu, nikoliv celé planety.

Mars je planeta s nepříznivým životním prostředím, neplodnou krajinou a extrémními teplotami. Brzy se však podle vědců může stát obyvatelným díky malým ostrůvkům, které budou vytvořeny z izolačních obkladů.

Podle ambiciózního plánu, který vymyslel tým amerických a britských vědců, by dlaždice byly položeny do chladné oblasti planety. Celý ostrůvek by byl podle webu Daily Mail vyroben z inovativních materiálů. Vědci by využili velice lehký bílý pudr, který by měl ohřát povrch.

Dlaždice by byly vyrobeny ze super lehkého silikagelu, který by mohl člověka izolovat od nepříznivých podmínek na Marsu. Silikagel by blokoval nebezpečné UV záření a zvyšoval teploty nad bod mrazu - bez nutnosti vnitřního zdroje tepla. Lidé by žili v kopulích s roční zásobou vody.

Podle vědců se jejich plán promění v realitu v příštích desetiletích. Nejdůležitější podle nich je se zaměřit pouze na region na Marsu a nesnažit se osídlit celou planetu. Vědci testovali štít ze silikagelu a zjistili, že by jím prošel dostatek světla, které je nutné pro rozvoj fotosyntetického života.

Podle profesora Robin Wordsworthoda je tento plán mnohem reálnější, než jiné předchozí nápady, jak osídlit Mars. Například slavný vynálezce Elon Musk přišel s návrhem odpalovat u Marsu termonukleární zbraně tak dlouho, až se planeta ohřeje a vytvoří si atmosféru.