Makléři v Goldman Sachs za 2Q19 potěšili investory

Americká banka Goldman Sachs hospodařila ve druhém čtvrtletí s příjmem z obchodování na akciových trzích, který překonal tržní odhady. Příjem v tomto segmentu se meziročně zvedl o 6,3 % na 2,01 miliardy dolarů. Je to druhý nejvyšší kvartální výsledek za skoro čtyři roky. Trh čekal jenom 1,79 miliardy. Akcie banky v premarketu pozvolna navyšují zisky, naposledy na 1,3 %.

V segmentu obchodování na devizových, dluhopisových trzích a s komoditami (FICC) ale příjem banky klesl meziročně o 13 % na 1,47 miliardy dolarů, což je pod tržním odhadem 1,58 miliardy USD.

Celkově příjem z divizi tradingu, která je v Goldman Sachs největší, klesl také, a to meziročně o 2,5 % na 3,48 miliardy USD. Zůstal ale nad tržním odhadem 3,37 miliardy. „Goldmani“ se tak odchýlili od dosavadního trendu, patrného u Citigroup a JPMorgan, které obě vykázaly za stejný kvartál nečekaně větší, tedy nikoli menší pokles v divizích tradingu.

Čistý zisk za tři měsíce do konce června dosáhl 2,42 miliardy USD a čisté příjmy 9,46 miliardy USD. Zisk na akcii za druhé čtvrtletí dosáhl 5,81 USD oproti 5,98 miliardy před rokem. Trh počítal v průměru s výsledkem 4,38 USD na akcii.



“Nadále investujeme do nových podnikatelských aktivit a růstu, abychom poskytovali služby širšímu spektru klientů,” uvedl v prohlášení generální ředitel David Solomon. Banka je podle něj natolik silná, že jí to umožňuje podstatné navýšení kvartální dividendy ve třetím čtvrtletí.

Akcie banky stouply letos do pondělí zatím o 27 %, a Goldman Sachs by tak mohla vykázat nejlepší roční výkonnost za více než 5 let. Výkonnost za pětileté období ukazuje graf níže:

Banka v nedávné době posílila v drobném bankovnictví, takže se jí nevyhnul problém se snižujícími se sazbami. Firma během druhého čtvrtletí snížila částku, kterou vyplácí na úrocích u online spořicích účtů. Nákupem správce majetku United Capital Financial za 750 milionů dolarů v hotovosti si kromě toho odbyla svou největší akvizici za zhruba dvě dekády.

Zdroje: Goldman Sachs, Bloomberg, Patria.cz