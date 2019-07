Ranní GBP/USD - Pondělí 15.7.2019

Graf GBP/USD., timeframe H1

Máme zde nový pracovní týden a měnový pár GBP/USD nemá na denním programu žádný extra důležitý fundament. Pouze ve 14:30 dojde k vyhlášení Empire State Manufacturing Indexu (Neyorský výrobní index) se střední prioritou. Cenové úrovně ponechávám na svém místě včetně umístění střední žluté úrovně, protože cena k ní za posledních šest pracovních dní opět zkorigovala. Pokud tato úroveň odolá a začne u ní cena konsolidovat, tak by mohlo dojít k opakování situace z předminulého týdne, kdy se cena pod žlutou úrovní zastavila a naakumulovaly se zde další shortové pozice. V opačném případě by se nabízela situace, že by cena mohla pokračovat v korekci hlavního downtrendu a vydat se směrem vzhůru, třeba minimálně poblíž ceny 1,2730.

UPOZORNĚNÍ: Informace v tomto článku slouží pouze ke studijním účelům a v žádném případě nejde o investiční doporučení.