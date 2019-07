Směr globální měnové politiky se pozvolna obrací k uvolněnější podobě. Americký Fed dle očekávání tento měsíc sníží sazby. Evropská centrální banka dost možná učiní to samé, nadto by mohla do hry vrátit program kvantitativního uvolňování. Pozadu nezůstává ani čínská měnová autorita. Co bude dál? Podle investiční společnosti Pimco nelze vyloučit novou „studenou válku“ na měnových trzích.

Pimco ve svém nedávném reportu nevylučuje možnost světové měnové války, za kterou budou stát nejen hlavní centrální banky, ale rovněž i vlády. Důraz je kladem zejména na tu americkou, která by dle analytiků mohla přistoupit k devizových intervencím, aby tak k uspokojení prezidenta Trumpa oslabila dolar.

„Po pauze ze začátku roku 2018, studená válka na devizových trzích, která je mezi hlavními obchodními bloky světa vedena více než pět let, opět vzplála,“ přepisuje agentura Bloomberg slova analytického týmu společnosti Pimco. „Ba co víc, nelze vyloučit ani eskalaci úplné měnové války s přímým zapojením americké vlády a dalších světových vlád/centrálních bank, to vše ve snaze oslabit své měny. Z krátkodobého hlediska má tento scénář sice malou pravděpodobnost, z toho dlouhodobého ho však už nelze dále vyloučit,“ zní varování.

A není to pouze Pimco, které připouští možnost intervencí americké vlády. I další subjekty z Wall Street spekulují o tom, zda prezident Trump přejde od slov k činům. S tím, jak se stupňuje jeho tlak nejen na Fed, ale i na ostatní země, včetně Číny či eurozóny, které podle něj uměle oslabují svou měnu, aby tak získaly konkurenční výhodu nad americkým protějškem, roste i tržní nervozita. Poslední případ, kdy americká vláda zasahovala na devizovém trhu, byl rok 2011, a to v tandemu s ostatními zeměmi, které reagovaly na posilující japonský jen omezující možnosti obnovy japonské ekonomiky po tehdejším zemětřesení.

Pravdou je, že Trumpem tolik favorizované oslabení dolaru by mohlo přijít vinou očekávaného snížení amerických sazeb, byť již je červencový cut v kurzu v podstatě započítán. Na druhou stranu, pokud by ke stejnému kroku přistoupila i ECB, a nadto přidala další podpůrné kroky v podobě programu QE či dalších, oslabující euro vůči dolaru by mohlo být oním spouštěčem přímé akce ze strany americké vlády. Prostředky pro to americké ministerstvo každopádně má, ať už hovoříme o Fondu stabilizace devizového kurzu či možnostech využití swapových linek, píše agentura Bloomberg.

My přímou devizovou intervenci Washingtonu v dohledné době nečekáme. V delším období ji však nelze zcela vyloučit, obzvláště pokud by Trump cítil potřebu tohoto kroku využít v rámci obchodních sporů. Taková situace však (zatím) nenastala. Spíše než na intervence se Trump bude soustředit na pokračující jednání s Čínou a v rámci domácího dění na Fed, který se i po očekávaném červencovém snížení sazeb další kritice ze strany amerického prezidenta jednoduše nevyhne.

Týden odstartovala čínská data

Nový týden byl odstartován čínskými daty. Jak se ukázalo, ekonomika rudého draka ve druhém čtvrtletí zpomalila z 6,4 % y/y na 6,2 %, což je nejnižší tempo za posledních 27 let. Na druhou stranu, podle čínského statistického úřadu není důvod k obavám. Platí totiž, že ekonomický růst pozorovaný během první poloviny roku poskytuje dobrý základ k dosažení cíleného růstu HDP.

Vedle toho byl zveřejněn i výsledek čínského průmyslu a maloobchodních tržeb za červen. V obou případech bylo dosaženo nad očekávání lepších čísel, což celkový pohled na vývoj druhé největší ekonomiky světa lehce zlepšuje. Je však potřeba si uvědomit, že za těmito čísly stojí podpora čínské vlády ve formě fiskální expanze a vedle toho i měnová prováděná především stimulací úvěrové činnosti v podobě snižování povinných bankovních rezerv.

Ve zbytku týdne bude z hlavních dat zveřejněn německý Zew index (úterý), americký maloobchod a průmysl (oboje v úterý) a nakonec inflace eurozóny (středa). Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1280 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,80 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1218 do 1,1291 EURUSD.*

Koruna se bez výraznějších změn obchoduje těsně pod hranicí 25,60 za euro. Nikterak výrazně ji neovlivnil ani zápis z červnového zasedání České národní banky. Ten ukázal, že pro zvýšení sazeb hlasoval člen bankovní rady Vojtěch Benda, vedle toho také komentář k výhledu kurzu koruny, který dle rady zůstává vysoce nejistý. Každopádně platí, že i přes vnější nejistoty se česká ekonomika vyvíjí v souladu s prognózou ČNB. A s tím je spojená i stabilita úrokových sazeb.

Tento týden bude na domácí data relativně slabší. Dnes bude zveřejněn běžný účet platební bilance za květen, ve středu pak index cen výrobců za červen. Aktuálně se česká měna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,59 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,56 až 25,62 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,66 až 22,82 USDCZK.*

