Americké výnosy jdou vzhůru, ale dolar slábne

Eurodolar má tendenci se tlačit vzhůru směrem k hodnotě 1,13. Zajímavé přitom je, že dolar nedokáže těžit z vyšších amerických výnosů. To by mohlo svědčit o tom, že Čína společně s Ruskem relativně redukují své držby amerických vládních dluhopisů ve svých devizových rezervách Dolar může mít také lehké obavy ze spekulací, že by americké ministerstvo financí proti němu zaintervenovalo.Začátek týdne bude opatrný s tím, že nás čeká jen podnikatelská nálada v New Yorku a pravděpodobně další komentáře z vedení Fedu. Koruna se i v pátek bez výraznějších pohybů držela a v blízkosti 25,60 EUR/CZK . Tento týden nejsou na programu žádné významnější domácí statistiky, a tak impulsy k pohybu bude hledat spíše v zahraničí. Pomalu a jistě by se mohli rozmluvit i centrální bankéři, kterým už v polovině příštího týdne začne období mlčení. Pokud by tedy chtěli trhům alespoň trochu naznačit svůj postoj, přichází čas. Vzhledem k domácím číslům i s ohledem na dosavadní postoje většiny členů bankovní rady však žádný dramatický obrat neočekáváme. Tím nejzajímavějším, co z nadcházejícího zasedání bankovní rady vzejde tak bude především nová prognóza.