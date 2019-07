KONTEXT (prázdninový speciál): Relax s. r. o. aneb Jak ekonomové dobíjejí baterky (Video)

Léto je tady a s ním čas (ne)vážného pohledu do hlubin ekonomovy duše. I něco podobného totiž může napovědět, jak a proč dotyčný vidí svět, a tím odhalit jindy neviditelné nuance analytického rámce, z kterého prýští tvrdá data. Předním expertům proto pokládáme netradiční otázky a s jejich reakcemi vás do konce srpna seznamujeme. Ve druhém dílu jsme se zaměřili na to, kde oslovení hledají oddech a inspiraci.

Další investiční videa naleznete na stránce video.kurzy.cz

Zdroj: Youtube, kanál uživatele Investicniweb