K Libra coin přidali komentář také Winklevoss dvojčata

Krypto komunita je v otázce nové kryptoměny z dílny Facebooku, nazývané Libra coin, rozpolcená. Někteří jí označují za jeden z dalších zbytečných projektů, který postrádá jednu ze základních složek kryptoměn – decentralizaci. Druzí tvrdí, že Libra coin může velmi prospět celému sektoru k masové adopci. V minulém týdnu zaslali američtí kongresmani vedení společnosti Facebook žádost o pozastavení projektu. V žádosti mimo jiné upozornili, že Libra coin by mohla konkurovat americkému dolaru a současnému monetárnímu systému a tudíž ohrozit národní bezpečnost. Jak by zákonodárci postupovali v případě Bitcoinu, komu by posílali podobné žádosti? Zde se nám ukazuje síla decentralizace naplno.

Libra coin je pouze začátek, další technologičtí giganti představí vlastní mince, tvrdí Winklevoss dvojčata

Winklevoss dvojčata jsou známá svým velmi pozitivním vztahem ke kryptoměnám a jejich obhajobou, v neposlední řadě také soudním sporem s Markem Zuckerbergem ohledně Facebooku, z nějž získali desítky miliónů dolarů, které následně použili na nákup Bitcoinu. V nedávném vyjádření pro televizi CNBC mluvili o budoucí roli velkých technologických firem v sektoru kryptoměn. Technologičtí giganti jsou často označovány zkratkou „FANG“, konkrétně se jedná o společnosti Facebook, Amazon, Netflix a Gogole. Winklevoss dvojčata pro CNBC mimo jiné řekli: „Digitální měny budou mít své místo ve velké čtyřce FANG do roku 2021.“

Bankovní a technologičtí giganti s vlastními projekty přilákají institucionální investory

Vstup institucionálních investorů byl v minulosti často zmiňován jako motor pro další růst celého sektoru. Dnes je již každému jasné, že Bitcoin a další kryptoměny nejsou jen krátkodobým výstřelkem, jak bylo loni mnohdy zmiňováno kritiky, ba naopak, získávají na síle. V roce 1999, Milton Friedman, nositel Nobelovy ceny za ekonomii prohlásil: „Věřím, že Internet bude hlavní silou, která sníží vliv státního aparátu“. Také zmínil předpoklad o vývoji internetové měny, pomocí které budou moci uživatelé uskutečňovat transakce bez vědomí třetí strany. O dvacet let později tu máme Bitcoin, který se této vizi přibližuje zatím nejvíce.

