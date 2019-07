Summary: Chemický obr otočil ve výhledu, PepsiCo čerpala z chipsů

EVROPA:



BASF





Německý chemický gigant dnes přidal další díl skládačky horšícího se globálního hospodářského růstu. Zpomalující poptávka ze všech sektorů počínaje automobilovým a konče polnohospodářským, jej přinutila. Management za neblahým stavem světového obchodu vidí především obchodní konflikty. Pro nadcházející výsledkovou sezonu to nevěstí nic dobrého.Trh sice podobné sdělení očekával, avšak ne v takovémto rozsahu. Akcie dnes ubírají 3,5 %.Výrobce nealkoholických nápojů zaknihoval tržby ve výši 16,5 mld. USD (+2 % yoy), čímž se přesně trefil do konsensu trhu., za něj však můžou výhradně rostoucí ceny. Rozhodně zamrzí, že objem prodejů je již poněkolikáté naprosto beze změny. Z regionálního pohledu si nejlépe vedla Latinská Amerika (organický růst +10 % yoy), kde se rostoucí ceny (+6 % yoy) snoubily s vyšším objemem (+4 % yoy). Co se týče produktových divizí, tak tady pořád(organické tržby +5 % yoy), která má na starosti prodej brambůrků v Severní Americe. Provozní zisk poklesl v kolenou hlavně kvůli režijním nákladům ve stagnující nápojové divizi. Výsledkem jeaž o 130 bps yoy na 17,7 %. Čistý zisk na akcii proto v součtu ubírá 5 % yoy na hodnotu 1,54 USD . Konsensus 1,50 USD se však překonat povedlo.a v podstatě odpovídá predikcím trhu. Akcie proto reagují na mírně neuspokojivý kvartál poklesem o 0,5 %.