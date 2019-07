ČEZ: Vláda schválila investorský model pro dostavbu JE - stavět budou dceřiné firmy ČEZu

Podle agenturních zpráv dnes vláda odsouhlasila investorský model pro dostavbu jaderných bloků v podobě navrhované ČEZem, jež počítá s tím, že investory budou dceřiné firmy ČEZu s tím, že za určitých podmínek bude moci tyto firmy převzít stát a tím garantovat pokračování projektu. Jinými slovy také, pokud nebudou investice ČEZu do dostavby jaderných bloků efektivní z finančního hlediska, bude stát kompenzovat případné ztráty.Spolupráce firmy a státu také zajistí, že podmínky pro financování budou obdobné jako by o prostředky usiloval samotný stát.Návrh nepočítá s garancí návratnosti investic v podobě v jaké funguje například u britské jaderné elektrárny Hinkley Point.Beze změn by měla zůstat stávající akcionářská struktura ČEZu se státním podílem na úrovni 70% a zbylých akciích v držení minoritních akcionářů.