Lídři EU se po 5 týdnech jednání shodli na nominacích pro hlavní posty

Evropští lídři se včera konečně po pěti týdnech vyjednávání shodli na obsazení klíčových pozic v EU. Prezidentkou Evropské komise by se po odcházejícím Jean-Claude Junckerovi měla stát německá ministryně obrany Ursula von der Leyen. Pokud německou političku ve funkci potvrdí Evropský parlament, stane se vůbec první ženou v čele vlivného unijního úřadu. Leyenová je považována za stoupenkyni evropské integrace, podle ní by měly vzniknout „spojené státy evropské“ v duchu federálních států jako Švýcarsko nebo Německo. Obsazení pozice v čele Evropské komise pak znamenalo, že do čela ECB se postaví francouzský zástupce. Na post guvernéra Evropské centrální banky tak byla překvapivě navržena Christine Lagarde, současná generální ředitelka Mezinárodního měnového fondu. I její jmenování však musí ještě schválit evropský parlament. Lagardeová za sebou nemá kariéru centrální bankéřky, podobně jako její předchůdci, avšak je schopná politička a vyjednávačka. Očekáváme proto, že v otázkách měnové politiky, dojde ke změně stylu nikoli obsahu. Ch. Lagardeová patří mezi zastánce nekonvenčních měnových nástrojů. Vzhledem k tomu, že je politička, bude se muset více spoléhat na názory ekonomických odborníků ECB. Předpokládáme tak, že hlavní ekonom P. R. Lane bude hrát v otázkách nastavení měnové politiky klíčovou roli.



Autor: Luboš Růžička, analytik

Editor: Eliška Jelínková, analytička



Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.