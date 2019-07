Banky v EU se obávají o dividendy kvůli rostoucím požadavkům na kapitálovou přiměřenost

Banky v EU se kvůli stále rostoucím regulatorním požadavkům na jejich kapitálovou přiměřenost začínají obávat budoucí schopnosti vyplácet dividendy Podle nově implementovaných pravidel v rámci regulace Basel III by měly unijní banky do roku 2027 navýšit svou kapitálovou strukturu o cca 135 mld. EUR respektive 24,4%. K naplnění by mohly banky použít zadržované zisky, což by požadavek snížilo cca na 58,7 mld. EUR Podle hlavního regulátora EBA polovině bank bude stačit pokud navýší svou kapitálovou základnu o cca 10%.Použití zisků pro splnění regulatorních požadavků může být pro mnohé banky problematické vzhledem k poklesu atraktivnosti z pohledu možných investorů.