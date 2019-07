Jak se investoři mohou připravit na recesi

Recese přijde, dříve nebo později, jen nikdo neví kdy. Je to vlastně jedno, po deseti letech hospodářského růstu v USA se čas do příštího poklesu zkracuje. Není důležité, co přesně přijde, podstatné je, nakolik na to budou připraveni investoři.

O tom, že se na trzích množí signály možné recese, se hodně píše i mluví. Podle průzkumu Duke CFO Global Business Outlook již dvě třetiny dotázaných finančních ředitelů očekávají recesi do konce příštího roku. Roli hraje také protekcionismus v podobě cel, volatilita na trzích, která sice může vysílat falešné signály, ale v posledních měsících vytrvale roste, a v neposlední řadě často přetřásaná výnosová křivka.

Barry Ritholtz, zakladatel společnosti Ritholtz Wealth Management, ví, že předpovídat dění na trzích nemá smysl, ale po desetiletém býčím trendu je podle něj dobré se začít připravovat na možnost recese a zařídit se podle toho. A investorům, kteří nechtějí nechat vše na poslední chvíli, nabízí několik rad.

1. Pořádek v portfoliu

Asi každý má v portfoliu pozici, jejíž nákup může aktuálně působit jako nesmysl. Pokud to jde, těchto investic je potřeba se zbavit. Když jsou trhy na vrcholu, je nejlepší čas na prodej, protože lepší to nebude a špatné společnosti v dobách recese jen sotva překvapí.

2. Splacené dluhy

Když jsou trhy na maximech, nezaměstnanost je nízká a mzdy rostou, je dobré se zbavit co možná největšího objemu závazků. A úplně nejlepší je naopak navýšit rezervy na horší časy.

3. Příprava na nákupy

V dobách recese může dojít k propadu na trzích. A v takové chvíli se hodí hotovost z prodeje cenných papírů (1.) a naplánování si možných budoucích nákupů. Lze si například naplánovat investice do akcií, když index S&P 500 klesne o 20-25 %, udělat totéž, když globální akciový index klesne o 30 %, a když má investor pevné nervy, tak při propadu o 35 % a více může začít nakupovat akcie na rozvíjejících se trzích. Základem je ale naplánovat to předem a být připraven.

4. Úvěrové skóre

Úvěrové skóre se sice u nás neřeší až tak jako v USA, kde banka člověku bez kreditní karty nepůjčí, ale i u nás je dobré si je hlídat. Může se to hodit v dobách, kdy investor bude potřebovat úvěr (bydlení, cokoli jiného). A když na tom ekonomika není úplně nejlépe, jsou i banky opatrnější a půjčí jen tomu, kdo své závazky splácí podle plánu.

Do seznamu lze také zařadit kontrolu pojistných smluv, penzijního pojištění a podobně. Všechny tyto kroky se mohou během recese vyplatit, ale i kdyby ekonomika nezačala klesat, nic se jimi nezkazí.