Ranní glosa: Klíčové posty obsazeny, co přinese Lagardová do vedení ECB?

“Všechno musí být jednou poprvé“, odpověděla Angela Merkelová na otázku, zda nebude nové šéfce ECB Christine Lagardové na obtíž absence jakýchkoliv zkušeností s měnovou politikou. A podobně pozitivně přijmou pravděpodobně její jmenování i trhy.Christine Lagardová sice není ekonomka (vzděláním právnička) a nemá žádné přímé zkušenosti s měnovou politikou. Má ale velice bohaté zkušenosti v exekutivě. Působila v bouřlivých dobách jako francouzská ministryně financí a následně jako šéfka Mezinárodního měnového fondu. Ve vedení MMF hrála klíčovou roli při řešení euro -krize a při záchraně Řecka . Na rozdíl od jiných kandidátů (Jens Weidmann) má bezesporu větší zkušenosti s pragmatickým krizovým managementem. To je důležité, pokud by se měla situace v eurozóně zhoršit ať už vlivem brexitu nebo eskalace obchodních válek.Její názory na měnovou politiku jsou méně známé. Nicméně ve funkci šéfky MMF podpořila veškeré měnově-politické inovace Maria Draghiho - od klíčové verbální intervence v létě 2012, přes OMT, QE, TLTRO a také záporné sazby, které se dnes možná trochu překvapivě znovu vrací do hry. Zdali však bude tak výraznou a především kreativní holubicí jako Draghi, není jasné. Je ale bezesporu velice dobrá v komunikaci a hledání konsensu a z počátku pravděpodobně hodně dá na nejbližší spolupracovníky. K nejvlivnějším by měl patřit nový hlavní ekonom Philip Lane, který patřil také k blízkým spolupracovníkům Maria Draghiho. A bude to ostatně on, kdo bude svým kolegům předkládat návrhy měnově-politických opatření. I proto očekáváme, že se ECB v prvním roce působení pod taktovkou Lagardové nebude příliš lišit od dnešní ECB Maria Draghiho…Zajímavé ovšem bude sledovat, zda se bankovní rada odhodlá k dalšímu snížení sazeb a změně komunikace ještě před podzimním příchodem nové šéfky.