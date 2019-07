Ranní komentář: Výnosy v Evropě i v USA znovu výrazně klesají, libra ztrácí kvůli výhledu pro sazby

Včerejší seance přinesla zajímavý projev šéfa BoE Marka Carneyho, který varoval před zpomalováním světové ekonomiky a dodal, že uvolňování měnové politiky nemusí stačit, takže by měla pomoci také fiskální expanze. To odstartovalo výprodej na libře, když výrazně vzrostly šance na britské snížení úrokových sazeb. Negativní sentiment a obavy ze zpomalování světové ekonomiky ale zanechaly stopu také na ropě, která po Carneyho projevu začala ztrácet i navzdory rozhodnutí OPECu prodloužit kvóty až do roku 2020.

Dnešek bude hlavně o PMI ve službách, které bude přicházet z eurozóny, Británie a z USA. Pozor hlavně na data z USA, jejichž zhoršení by trhy mohlo výrazně znervóznět.

Dnešní fundamenty: