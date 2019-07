Den D pro švýcarskou burzu

Akciové tituly od Nestlé po Swatch Group byly donuceny vkročit na nezmapované území. Po roztržce s Evropskou unií totiž dneškem odstartovala nová opatření Švýcarska na záchranu své likvidity.

Švýcarské akcie dnes krátce po zahájení obchodování rostly až o 1,25 % a pokořily tak historicky rekordní hranici 10 000 bodů. Mohutně rostou ale i jejich evropští vrstevníci. Důvodem je totiž dosažené příměří mezi USA a Čínou v obchodní válce a závazek mezi těmito státy v jednání pokračovat. Objem na švýcarském indexu SMI je asi 40 % na 20denním průměrem a zrcadlí tak i vyšší aktivitu na evropských indexech.

Investoři, kteří museli změnit plány své hry a odklonit své obchody poté, co švýcarská burza přestala pravidla EU uznávat, budou dále dávat pozor na změny cen či nedostatek likvidity. Mluvčí curyšského provozovatele burzy SIX Swiss Exchange řekl, že jde o business as usual a že je příliš brzy na to, aby se tyto změny hodnotily.

„Co se týče dopadu na švýcarské firmy a finanční instituce – není to jasné,“ řekl Scott Evans, výzkumník při London Business School. „Také to vysílá jasnou zprávu Velké Británii, co se ekvivalence s obdobím po brexitu týče, na což se podporovatelé brexitu a současná britská vláda doposud dívali jako na danou věc.“

Švýcarská vláda 30. června odpověděla na hrozící ztrátu tzv. ekvivalence pro své burzy podle MiFID II tím, že zaujala nevídané opatření zakázat obchodování švýcarských akcií uvnitř bloku. To mělo podpořit návrat toků zpátky do Švýcarska.

Důvod zákazu obchodování akcií leží v potyčce mezi Bernem a Bruselem ohledně dohody zefektivnit politické vazby. Podobně jako s dohodou o brexitu Theresy Mayové odmítla EU znovu zahájit jednání o několika opatřeních ve smlouvě, která jsou ve Švýcarsku neoblíbená. EU tak použila švýcarskou burzu jako svůj žeton. Podle MiFID II, pokud se akcie pravidelně obchoduje na trhu regulovaném EU, musí investiční firmy provádět veškeré obchody na tomto regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému, u systematického internalizátora nebo ve srovnatelném obchodním systému třetí země.

Asi třetina obchodů se švýcarskými akciemi se obchodovala v EU. Nákup a prodej většiny akcií pravděpodobně nebude problém i přesto, že ekvivalence už neplatí a švýcarská vládní opatření vstoupila v platnost. Co by ale mohl být problém, jsou akcie, které se obchodují v rámci dual listingu (jako např. ABB nebo LafargeHolcim).

Nedodržovat nová pravidla obchodování ve Švýcarsku je trestný čin. Firmy jako Cboe Global Markets a London Stock Exchange Group, které spravují obchody prováděné ve Velké Británii, kde se provádí většina obchodů se švýcarskými akciemi, již svým klientům oznámily, že akcie švýcarských emitentů vyřadí. Také je tu možnost, že některé obchody spadnou do obchodování over-the-counter (OTC), tedy bez záštity oficiální instituce, kde je menší transparentnost a vyšší transakční náklady.

Předseda SIX Swiss Exchange Romeo Lacher loni poznamenal, že i když se všechny obchody úspěšně přesunou do Švýcarska, mohou investoři utrpět ztráty kvůli menší konkurenci trhů.

Zdroj: Catherine Bosley a Alexander Weber, Bloomberg