Vysvědčení pro evropské akcie i Prahu: První pololetí v plusu

První polovina letošního roku se evropským akciím povedla. Panevropský akciový index Euro Stoxx 600 uzavře první pololetí podle všeho s přírůstkem zhruba 13 %, což je nejlepší výsledek za toto období od roku 1998 – Google se tehdy teprve chystal oficiálně vypustit svůj internetový vyhledávač a Geri Halliwell zrovna opustila Spice Girls, podotýká Bloomberg.

Jedním z důvodů této rally může být přesvědčení – nebo prakticky jistota – že americká centrální banka v červenci sníží úrokové sazby, tvrdí Citigroup. Data od počátku 70. let minulého století ukazují, že návratnost evropských akcií během šesti měsíců od snížení sazeb Fedem dosahovala skoro 10 % a něco přes 15 % během 12 měsíců po tomto kroku.

Uvolnění měnové politiky Fedu je něco, co by se evropským burzám hodilo do krámu. Podpořily je ale i nedávné holubičí komentáře centrální bankéřů, takže hořkost po květnovém výprodeji se asi trochu rozplynula. Výkonnost evropského akciové indexu Euro Stoxx 600 od začátku roku ukazuje graf níže:

Zisky přišly i přesto, že evropské tituly jsou pro investory z celého světa pořád nejvíce top spekulací na pokles a z regionálních akciových fondů letos prakticky neustále odtékají peníze. Analytici jsou přitom v prognózách do zbytku roku spíše pesimističtí.

Pro srovnání, index pražské burzy zpevňuje letos k dnešku zatím o 5,7 %, jeho průběh ke včerejšímu závěru je patrný zde:

V období od 2. ledna k dnešku si z jednotlivých titulů nejlépe vedla telekomunikace CETV a banky Erste s Monetou. Nižší než v úvodu roku jsou po prvním pololetí jenom dva z pražských blue-chip titulů: PFNonwovens a 02 Czech Republic.

Zdroj: Bloomberg, data kalkulována od 2. ledna k průběžnému obchodování z 28. června, tedy před závěrečnou aukcí

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz, www.stoxx.com