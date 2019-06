Ford zruší v Evropě 12 000 míst v roce 2020

Automobilka Ford dnes oznámila, že do konce roku 2020 zruší v Evropě kolem 12 000 pracovních míst ve snaze navrátit celkovou ziskovost svého hospodaření a v reakci na obecnou stagnaci poptávky a rostoucí investice do vozidel s nízkými emisemi a do autonomní mobility.Propouštění by se mělo týkat především 3 továren v Rusku, Francii, Walesu, ve Valencii a v Německu.Zhruba 2 000 pozic bude z plných úvazků a zbytek se bude týkat agenturních nebo smluvních pozic. Ford má v Evropě 51 000 zaměstnanců respektive 65 000 po započtení všech joint venture projektů.