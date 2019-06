Hodnota bitcoinu prudce roste. Hranice 12 500 USD padla.

<br>

S velkou mírou pravděpodobnosti lze říci, že kryptoměnám pomohlo oznámení společnosti Facebook , že hodlá zavést svou vlastní kryptoměnu libra . Ta by mohla být běžně využívána lidmi, kteří mají účet u Facebooku . Denně přitom s Facebookem pracuje více než 1,5 miliardy lidí. Snadná převoditelnost libry prakticky po celém světě, jenž by měla být garantována soukromou společností, začíná děsit některé politiky. Ti upozorňují, že by kryptoměna libra mohla oslabit postavení centrálních bank.

