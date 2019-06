12.h - Evropa a ropa posilují díky Mnuchinovi, měnové trhy jsou o poznání pragmatičtější, BCPP dále lehce oslabuje pod taktovkou bank

Evropské akciové trhy po nejasném úvodu pozitivně reagují na zprávu amerického ministra financí Stevena Mnuchina, že obchodní dohoda mezi USA a Čínou je už z 90% hotová a připravená, což vrací krev do akciových žil. Nutno podotknout, že to samé bylo uváděno už před několika měsíci.Mnuchin nicméně dále vyjádřil optimismus ohledně možnosti pokroku ve věci řešení vzájemných obchodních vztahů v rámci summitu G-20.Německý E.ON nabídl prodej vlastních aktiv v Maďarsku, Německu a ČR ve snaze dostát regulatorním požadavkům pro spojení s některými částmi rivala innogy.Podle agenturních zpráv američtí operátoři hledají možnosti jak nahradit dosavadní závislost na technologiích čínské Huawei přes společnosti jako jsou Nokia i Ericsson.Pozitivně působí zprávy o možném spojení oceláren Thyssenkrupp a inženýrské společnosti Kone.Eurodolar přistupuje k výše zmíněným komentářů nanejvýš pragmaticky a vyčkává na reálné výstupy z jednání mocností v rámci summitu G20. Korun euru se navrací k hladině 25,5. Ropa dopoledne silně roste v pozitivní reakci na prohlášení US ministra financí možném posunu v americko-čínské obchodní při. BCPP dopoledne lehce oslabuje v dozvucích včerejší výraznější bankovní korekce spuštěné oznámením nemalé opravné položky Erste vůči jejím rumunským aktivitám. Samotná Erste dnes dopoledne mírně roste, ale akcie ostatních bank pokračují v lehkém poklesu.