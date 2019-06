FED s americkým dolarem rozhýbaly globální trhy

Americký dolar zamířil prudce dolů poté, co se trh rozhodl oslavit předpokládaný začátek řady snížení úrokových sazeb Fedu. Nezapomínejme však, že nucené uvolňování Fedu bude vyžadovat přísun špatných zpráv o americké ekonomice – a to je něco, co trh v uplynulých cyklech určitě neoslavoval.

Americký dolar uzavřel minulý týden níž. Kurz EUR/USD byl poprvé od března nad 1,1350 a měny rozvíjejících se trhů i rozvíjející trhy samotné se nervózně třesou, zatímco globální trhy oslavují návrat Fedu k politice snižování sazeb. Pro kapitálové trhy bude od této chvíle složité najít způsob, jak se vyrovnat se skutečným zpomalením americké ekonomiky. Ta momentálně naznačuje, že Fed ve chvíli, kdy zahájil svou politiku uvolňování, už zaostával za křivkou.

Je tedy jisté, že Fed se rozhodl sazby snížit a může je snižovat dál a dál při prohlubujících se známkách ekonomického oslabení. Oslavy trhu by ale z hlediska příklonu k riziku mohly náhle skončit. Jak se bude americký dolar chovat během další vlny odklonu od rizika mimo jiné naznačí, jak zásadní oslabení USD můžeme očekávat. V tuto chvíli máme pocit, že USD se stáčí směrem dolů a možná už dosáhl svého maxima pro tento cyklus.



Frustrace protinožců

Guvernér Rezervní banky Austrálie Lowe vyjádřil určitou frustraci, když řekl že „všichni uvolňují“. Což znamená, že pro RBA je obtížné dosáhnout výraznějšího účinku vlastní kampaně uvolňování, protože směnný kurz vytváří většinu dopadu této politiky. Dále uvedl, že když budou všichni uvolňovat, nezbude žádný kanál pro směnný kurz. V jeho projevu zazněl také poměrně jestřábí tón, když označil potenciál dalšího a dalšího uvolňování za omezený.

Lowe současně uvedl, že je nebezpečné snažit se být víc holubičí než ostatní centrální banky. Jeho projev v mnoha ohledech odráží jeho historické poznámky vyjadřující znechucení nad extrémně nízkými úrokovými sazbami. Tvrdí, že by vlády měly využít nynějších nízkých sazeb, investovat do infrastruktury a poskytnout fiskální stimul, což by bylo pro podporu ekonomiky lepší. Znamená to snad, že Lowe nebude chtít snížit sazby centrální banky pod 1,00 %?

Vybrané měny



USD – dolar oslabuje a možná už se v tomto cyklu nezvedne – jak uvádíme výše, čekáme na chování dolaru v případě poklesu chuti riskovat kvůli obavám z likvidity USD



EUR – oproti dolaru se euro snaží dostat zpět výš – možná bude zaostávat za menšími měnami, pokud bude trvat současný příklon k riziku. Pečlivě sledujeme boj o vedení Evropské centrální banky a signály z bitvy o vedení Evropské komise.



GBP – libra se snaží udržet si úroveň proti euru, ale prozatím nemůžeme dělat další závěry. Zbývá nám jen čekat na oficiální přesun moci a sledovat, jaká bude nálada v dalším kole vyjednávání mezi Británií a EU.



John Hardy se k Saxo Bank připojil v roce 2002 a vedoucím oddělení forexu se stal v říjnu 2007. Zaměřuje se na strategie a analýzy na měnovém trhu z hlediska fundamentálních ukazatelů, makroekonomických změn a vývoje technických ukazatelů.

Hardy za svou práci získal řadu ocenění a byl uveden jako nejúspěšnější prognostik pro rok 2015 za období 12 měsíců ze 30 pravidelných přispěvatelů týdenní rubriky FX. Jeho sloupek o měnových trzích je často citován a Hardy je pravidelným hostem a komentátorem televizních stanic jako například CNBC a Bloomberg.

Hardyho přístup k obchodování je kombinací vývoje fundamentálních ukazatelů se zaměřením na grafy, které potvrzují tyto fundamentální vyhlídky. Hardy publikuje denní FX Aktuality pro Saxo Bank, nabízí okamžité komentáře týkající se nových opatření centrální banky, makroekonomických trendů a technického vývoje v závislosti na grafech. Pravidelně také přispívá do Čtvrtletních vyhlídek a ročních Šokujících předpovědí Saxo Bank. John Hardy absolvoval Texaskou univerzitu v Austinu s vyznamenáním.