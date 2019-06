Huawei se jen tak nedá, má nejvíce 5G patentů a může požadovat větší plnění

Podle agenturních zpráv se čínská Huawei nechce jen tak snadno vzdát a mohla by vrátit "západu" respektive USA jeho úder přes patenty spojené s 5G sítěmi. Čínská firma totiž v této souvislosti drží nejvíce patentů na světě napojených na novou technologii a mohla by chtít větší plnění z jejich používání americkými firmami.Huawei už v této souvislosti požádala americký Verizon o navýšení plnění z celkem 230 využívaných patentů a celou 1 mld. USD . Podobný požadavek by mohla firma vznést i vůči dalším firmám.Podle vedení čínské firmy doposud společnost nebyla v tomto ohledu nijak striktní a ani agresivní ve vymáhání plnění plynoucích z patentových a intelektuálních práv a to především s přihlédnutí ke snaze rychle růst. Nyní se však zmíněná otázka začíná dostávat více do popředí.Huawei má v souvislosti s telekomunikacemi registrováno celkem více jak 69 000 globálních patentů od přenosu dat až po jejich skladování a celkový síťový management. Dalších téměř 50 000 patentů je v procesu jejich schvalování a z nich cca 18% v USA.Pro sítě 5G Huawei aktuálně drží cca 1 554 patentů a je výrazně napřed oproti dalším konkurentům v podobě Nokie, Samsungu a LG Electronics.