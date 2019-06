Video: Bureš: Čínský šok by nejvíce schytalo Německo

Případná čínská krize by se nejvíce dotkla Německa. Je to dáno extrémně velkou expozicí největší evropské ekonomiky vůči poptávce z Číny a z dalších asijských zemí v tak klíčových sektorech jako strojírenství. Až za ním by skončily ekonomiky jako Británie nebo Japonsko, které má přitom k Číně geograficky blíže, podotýká hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. Kterých sektorů by se případný čínský šok dotkl nejvíce? A z čeho by eventuální propad Číny vlastně mohl vyplynout? Podívejte se na rekapitulační video Honzy Bureše.