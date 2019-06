Bitcoin poprvé po 15 měsících nad 11 000 USD = +170% od začátku roku

Cena bitcoinu přes víkend povyrostla až nad hranici 11 000 USD za kus. Nad touto hranicí se pohybuje poprvé po 15 měsících a od začátku roku si připisuje zhodnocení přes 170%.Podle komentářů bitcoinu svědčí nedávné představení záměru Facebooku představit vlastní virtuální měnu s širokou podporou dalších firem.Růstová páka pro bitcoin je pak vysvětlována především přes růst obecné důvěry v kryptoměny jako takové a připuštění toho, že v obecném měřítku jde o seriózní záležitost a ne jen módní či trendový výstřelek bez dalšího smyslu či využití. Bitcoin je stále ještě jasným lídrem celého sektoru.Z jiné logiky věci by samotné uvedení široce podporované kryptoměny se zcela odlišnou podkladovou filosofií mělo klasickým kryptoměnám spíše škodit. Libra by na rozdíl od klasických kryptoměn , jež jsou často pouze technologickou záležitostí bez jakýchkoli záruk, měla být podložena reálnými aktivy a měla by se tak více blížit klasickým měnám.