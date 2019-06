NYT: Trump na poslední chvíli zrušil odvetné údery na Írán

Spojené státy se chystaly v noci na dnešek zasáhnout několik cílů v Íránu v odplatě za sestřelení amerického dronu íránskými revolučními gardami. Vojenské údery schválil americký prezident Donald Trump, ale sám je na poslední chvíli odvolal, vyplývá z dnešních informací deníku The New York Times (NYT). Americký úřad pro leteckou dopravu zakázal aerolinkám používat trasy nad částí Perského zálivu po sestřelení dronu. Týká se to i letů do Indie.



Íránské revoluční gardy ve čtvrtek sestřelily americký bezpilotní stroj RQ-4 Global Hawk za 130 milionů dolarů (téměř tři miliardy korun). Americká armáda tvrdí, že se incident odehrál v mezinárodním vzdušném prostoru.



Podle íránských revolučních gard byl stroj sestřelen, když sbíral data nad íránským územím. Teherán chce záležitost řešit na půdě OSN.





Trump původně schválil údery na několik cílů, jako jsou radar a raketové baterie, uvedl americký list s odvoláním na informované zdroje z americké administrativy.USA se chystaly udeřit před dnešním rozbřeskem. Letouny už byly ve vzduchu a lodě na svých pozicích, ale ve chvíli, kdy přišel příkaz k zastavení akce, ještě nebyly žádné střely odpáleny, cituje NYT svůj zdroj.Podle agentury Reuters není jasné, zda zrušení úderů pramení z toho, že si je Trump rozmyslel, nebo z obav administrativy ohledně logistiky nebo strategie.Vztahy mezi USA a Íránem jsou na bodě mrazu od minulého roku, kdy Trump oznámil, že Spojené sáty odstupují od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015. Následně Washington uvalil na islámskou republiku nové sankce. Teherán v reakci sdělil, že v červenci přestane ustanovení dohody dodržovat, a v posledních dnech zintenzivnil produkci nízko obohaceného uranu.Americký úřad pro leteckou dopravu omezil civilní lety nad ÍránemFederální úřad pro leteckou dopravu v USA (FAA) vydal zákaz přeletů civilních letadel nad Hormuzským průlivem a Ománským zálivem. Úřad reaguje na napětí mezi USA a Íránem, které se ve čtvrtek vystupňovalo sestřelením amerického bezpilotního letadla. Zatímco Írán tvrdí, že bylo v jeho vzdušném prostoru, USA trvají na tom, že stroj byl v prostoru mezinárodním. Podle tisku byl v noci na dnešek v poslední chvíli přerušen americký úder na íránské cíle, k němuž dal souhlas prezident Donald Trump. Zatím není jasné, zda prezident změnil názor, zda byla operace odvolána z logistických důvodů či zda hrozba vojenské akce trvá. Kromě amerických leteckých společností omezuje lety nad Íránem i skupina Air France-KLM a Malajsie.Americká společnost United Airlines zrušila lety z Newarku do indické Bombaje, jejichž trasa vede íránským vzdušným prostorem.Mluvčí skupiny Air France-KLM sdělil, že letadla se budou vyhýbat trasám nad částí Íránu a že jde o preventivní opatření. Totéž oznámila i nizozemská stanice NOS, podle níž se společnost KLM rozhodla změnit trasy v závislosti na rozhodnutí FAA.Rovněž Malaysia Airlines nebude používat trasu nad Íránem, která sloužila linkám z Kuala Lumpuru do Londýna , Džiddy a Medíny.FAA ve svém rozhodnutí uvádí, že ve chvíli sestřelení amerického dronu, který může létat ve výšce až 18 kilometrů, bylo nejbližší civilní letadlo ve vzdálenosti zhruba 80 kilometrů. "Ve chvíli sestřelení bylo v té oblasti mnoho civilních letadel," uvádí se v rozhodnutí FAA. Úřad je znepokojen napětím a vojenskou aktivitou v blízkosti civilních linek a také ochotou Íránu použít střely dlouhého doletu v mezinárodním vzdušném prostoru bez varování, stojí dále ve zprávě.Agentury připomínají sestřelení letu společnosti Malaysia Airlines před pěti lety nad Ukrajinou, kdy zemřelo 298 lidí z paluby letadla.Rozhodnutí FAA se netýká leteckých společností mimo USA, avšak podle CNN budou situaci sledovat i jiné státy. Mluvčí společnosti United oznámil, že lidé, kteří měli letenky z Bombje do Newarku, si budou moci zamluvit náhradní lety.