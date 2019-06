ČEZ podepsal prodejní smlouvu na bulharská aktiva za 335 mil. EUR (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

ČEZ podepsal smlouvu se společností Eurohold o prodeji bulharských aktiv za 335 mil. EUR.

Piráti podali trestní oznámení na ČEZ kvůli hospodaření v Bulharsku.

Evropské akcie by měly zahájit dnešní obchodování poklesem.

Dnešní den bude patřit předstihovým PMI ukazatelům jak z eurozóny tak i ze Spojených států.

Analytici Société Générale snížili své doporučení na Držet pro akcie norské společnosti PGS zabývající se poskytování služeb v ropném těžařském sektoru a současně zvýšili své doporučení na Držet pro francouzskou firmu Bourbon zajišťující námořní přepravu ropy a zemního plynu.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh uzavřel středeční obchodování se ziskem. Index Dow Jones posílil o 0,9 %, S&P 500 přidal 1 % hodnoty a technologický Nasdaq si polepšil o 0,8 %. V rámci širšího indexu S&P 500, který včera dosáhl nového historického maxima 2958 bodů, se dařilo všem sektorům s tím, že nejlépe obchodní seanci zakončily energetické společnosti se ziskem 2,2 %. Hlavní podíl na včerejším růstu má výhled Fedu na vývoj úrokových sazeb, kdy se dá předpokládat, že dojde ke snížení sazeb ještě v letošním roce. Druhou pozitivní zprávou je, že obchodní jednání mezi Spojenými státy a Čínou budou pokračovat s nejvyšší pravděpodobností již příští úterý v Osace před zahájením summitu zemí G20. Měly by se tam řešit sporné body, které vedly k selhání v předchozích kolech obchodních jednání, a současně by toto jednání mělo být přípravným kolem pro setkání prezidentů obou zemí na summitu.

Akciové trhy v asijsko-pacifickém regionu ukončují dnešní obchodování různorodě. Nejlépe jsou na tom trhy v Číně, když tamní index CSI 300 posiluje o 0,1 %. Naopak nejztrátovější je v tuto chvíli japonský Nikkei 225, který odepisuje téměř 1 %.

ČEZ

Energetická skupina ČEZ včera oznámila, že podepsala smlouvu o prodeji svých bulharských aktiv se společností Eurohold. Prodejní cena činí 335 mil. EUR, tedy přibližně 8,6 mld. CZK, což je o něco více, než bylo původně domluveno s prvním zájemcem, společností Inercom (326 mil. EUR). Společnost Eurohold plánuje financovat akvizici a refinancovat stávající úvěry bulharských společností skupiny ČEZ částečně z vlastních zdrojů a částečně úvěry od předních světových bank. Samotné vypořádání transakce podléhá schválení bulharským antimonopolním úřadem a energetickým regulačním úřadem. Mezinárodní arbitráž, kterou společnost ČEZ zahájila vůči Bulharsku v červenci 2016, není prodejem dotčena a ze strany ČEZ bude nadále vedena. Celá transakce bude mít primárně dopad do cash flow, avšak relativně zanedbatelný do čisté ziskovosti. Vzhledem k tomu neočekáváme, že by ČEZ příjem z prodeje rozdělil mezi akcionáře jako mimořádnou dividendu. Celkově dohodu vnímáme pozitivně vzhledem k dosavadnímu problematickému průběhu celé transakce. Výraznou reakci ceny akcií však nepředpokládáme.

Ještě před oznámením ČEZ o podpisu smlouvy Piráti na tiskové konferenci ve sněmovně oznámili, že kvůli hospodaření společnosti v Bulharsku podali trestní oznámení. Stát, který je majoritním vlastníkem energetické skupiny, podle nich přišel o několik miliard v souvislosti s investicí do tamní černouhelné elektrárny Varna. Piráti v říjnu 2018 vyzvali premiéra Andreje Babiše, aby situaci řešil, podle nich se tak ale nestalo. ČEZ podle svého vyjádření prodal elektrárnu transparentně a vybral nejvýhodnější nabídku