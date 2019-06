Fidelity: Riziková aktiva pod tlakem aneb proč být obezřetný

V červnovém výhledu vysvětluje Andrea Iannelli, ředitel investic společnosti Fidelity International, proč bychom měli být tento měsíc obezřetní a pozorně sledovat obchodní války a politická napětí související s FEDem, ECB a brexitem.

USA

Pořekadlo, které říká „sell in May and go away“ (v překladu jej lze chápat jako doporučení prodat nebo minimálně snížit svou expozici na finančních trzích během měsíce května a vrátit se opět na konci října či na počátku listopadu), je s tím, jak se riziková aktiva dostávají pod tlak kvůli obchodním napětí, znovu pravdivé.

Eskalace obchodních sporů přichází v době, kdy globální růst zůstává slabý, růst USA je stále pomalejší a ještě se vyrovnává se zbytkem světa. Neoficiální fakta ukazují na slabší tempo růstu HDP ve druhém čtvrtletí, pravděpodobně pod 1 procentem. To je výrazně méně, než se před několika týdny očekávalo. Výnosy amerických vládních dluhopisů v květnu poklesly o více než 30 bazických bodů a v současné době se obchodují s výnosem blízkým dvěma procentům. Tři Fedem avizovaná snížení úrokových sazeb jsou nyní promítnuta v cenách dluhopisů a objevují se náznaky, že FED by mohl jednat spíš dříve než později. Skutečnost, že FED nevytvořil žádný tlak proti tržním cenám, leccos signalizuje a potvrzuje příklon k uvolňování.

„I když z makroekonomického hlediska je naším základním scénářem, že FED nebude dělat změny, možnost škrtů jako jistý způsob pojistky se zvyšuje. Pokud obchodní napětí nebude ustupovat, což je i vlivem fiskálních stimulů nepravděpodobné, bude se monetární politika muset intenzivněji vyrovnávat s dopady obchodní války,“ vysvětluje Andrea Ianelli. „Americké vládní dluhopisy by na tom měly i nadále být dobře, i podle toho, jak se rýsuje makroekonomická situace v USA. Pozorně sledujeme údaje o pracovní síle, která je klíčovým pilířem, co stále drží.“

Evropa

„V Evropě sledovaly klíčové sazby dluhopisů trajektorii amerických „Treasuries“ a německé vládní dluhopisy se dostaly na rekordní minima. Vyšší výnosy německých Bunds byly už dříve v letošním roce ohrožené událostmi souvisejícími s obchodním napětím. Zhoršující se očekávání nás nutí zrevidovat expozice. Stále upřednostňujeme krátké pozice u klíčových evropských sazeb, kde působí i sezónní vlivy.

Co se týče měnové politiky, ECB rozšířila své doporučení o úrokových sazbách. Setrvání sazeb na současných úrovních vidí alespoň do první poloviny roku 2020. Byly oznámeny další podrobnosti o novém kole dlouhodobějších refinančních operací TLTRO III a ty byly v souladu s očekáváním. Pokud se makro data významně zhorší, ECB je připravena jednat a má dostatek prostoru pro manévrování, včetně znovuotevření programů PSPP (program nákupu aktiv veřejného sektoru) a CSPP (program nákupu aktiv podnikového sektoru). Operace, při kterých ECB opětovně investuje do splatných dluhopisů s delší dobou splatnosti, mohou být také vhodným nástrojem, který pomůže snížit rizikové prémie," říká Ianelli.

„Velká Británie se po rezignaci Terezy Mayové soustředila na to, kdo nahradí premiérku. Makro situace Velké Británie zůstává výzvou a vládní dluhopisy – Gilts - tak budou silně ovlivněny jinými trhy. Zaujímáme postoj spíše zbavovat se těchto nástrojů kvůli plochosti křivky a drahým oceněním.“