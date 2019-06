CPI PG cíluje nižší zadlužení a provede zpětný odkup

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Krytí úrokových nákladů provozním ziskem (net interest coverage ratio) se má zvýšit ze 3 na 4. Skupina zároveň uvedla, že v souladu s nedávnou autorizací valné hromady provede zpětný odkup akcií do výše 400 mil. kusů, a to s výkupní cenou 0,3 EUR , pod hodnotou čistých aktiv na akcii 0,51 EUR . Zmíněné maximum představuje cca 4,4 % akcií firmy a zároveň velkou část (80 %) současného free floatu. Zpětného odkupu se mohou účastnit všichni akcionáři společnosti. V případě, že firma vykoupí přípustné maximum 400 mil. akcií , využije na to zhruba 60 % letošního volného cash flow (FFO – free funds from operations). V dalších letech chce však 50 – 100 % FFO reinvestovat či ponechat ve formě hotovosti. Společnost neplánuje vyplácet dividendu.