Počasí v ČR: Česko zasáhnou další silné bouře, varují meteorologové

Popadané stromy, bahno v ulicích, zatopené domy i sklepy. Lidé se mnoha místech vzpamatovávají z úderu silných bouří, které se přehnaly přes Českou republiku. Hasiči i během čtvrtka pomáhají lidem s odstraňováním následků, navíc doufají, že se varování před bouřkami, které mají opět zasáhnout Česko, nenaplní. Meteorologové navíc ve čtvrtek dopoledne výstrahu rozšířili.

Lidé odstraňují následky středečních bouří, podle meteorologů by se navíc měli připravit na lokální bouřky. Podle výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu by se silné bouřky doprovázené krupobitím, přívalovým deštěm a silným větrem mohly objevovat od čtvrtečního poledne až do 23:00.

Výstraha je vyhlášena pro Prahu, části Středočeského kraje (Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kolín, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Říčany, Sedlčany, Vlašim, Votice), Jihočeský, Pardubický, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský kraj a Vysočinu.

Už středeční bouřky způsobily zejména na východě citelné škody. Kromě krup způsobil velké problémy přívalový déšť, voda se valila po silnicích a ulicích, z polí s sebou táhla ohromné množství bahna, štěrku a naplavenin.

"Včera odpoledne a večer se vyskytly silné bouřky na Českomoravské vrchovině a na Olomoucku. U Mohelnice napršelo 67 mm deště, v Náměšti nad Oslavou spadlo 59 mm deště, v Sedleci 52 mm. Vyskytlo se i krupobití," shrnul Český hydrometeorologický ústav.

Bouřky by se měly objevovat i v pátek, už by naštěstí neměly dosahovat takové síly, o víkendu se pak podle meteorologů objeví jen výjimečně. Navíc nás také čeká zmírnění odpoledních teplot, ty by se měly držet kolem 25 °C, nad třicítku začnou vystupovat od úterý příštího týdne.