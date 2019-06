Krátké zprávy z ČR: Vodafone a O2CR s novými tarify, podhodnocená Kofola

Telekomunikace: Vodafone včera představil nové tarify s neomezenými daty. Tarify jsou nicméně dostupné pouze v rámci balíčku s domácím internetem a musí je užívat minimálně dva zákazníci. Pokud tarif užívají 4 lidé ve skupině, vychází nabídka na 599 Kč/ uživatele měsíčně. Rychlost dat je také omezena na 5 Mbps. Nové tarify by měly zvýšit konkurenci v rámci produktových balíčků, což jsme očekávali, kvůli plánované fúzi Vodafonu s UPC. Nedomníváme se, že tyto balíčky jsou náhradou za klasické datové tarify. Tento krok lze brát jako preventivní opatření před potenciálním regulatorním zásahem do trhu mobilních dat.

O2 ČR by dnes měla rovněž představit nabídku nových tarifů, jako reakci na aktuální vývoj. Očekáváme vyšší datové limity na balíčkových produktech, které by měly dorovnat novou nabídku od Vodafonu.



Kofola: Podle generálního ředitele Kofoly Daniela Buryše jsou akcie firmy podhodnocené nejméně o 30%. Naše doporučení na Kofolu je pozitivní.

Petr Bártek, analytik České spořitelny