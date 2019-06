Souhrn 19.6. - akciové trhy v očekávání Fedu lehce korigují včerejší rallye, euro silnější, ropa rovněž koriguje včerejší růst, BCPP lehce v plusu díky ČEZ a Erste

12.h - evropské trhy a ropa si berou oddychový čas a vyhlížejí rozhodnutí Fedu, euro mírně posiluje, BCPP v plusu

Hlavní zprávy dne

Pražská burza v polovině 25. týdne při velmi slabé likviditě mírně rostla.Evropské akciové trhy dnes byly poměrně nejisté. Po včerejší růstové rallye se trh vrátil k racionálnímu postoji a investoři vyčkávali na večerní rozhodnutí Fedu a na další vývoj kolem obchodní války USA s Čínou případně Brexitu Ostře sledované jsou i nadále výstupy z pařížského aerosalonu a také zprávy z technologického sektoru, kde hladinu rozčeřil avizovaný plán Facebooku na spuštění vlastní kryptoměny a platební peněženky a to ve spolupráci široké platformy firem a organizací.Od Fedu se neočekává přímá změna nastavení sazeb a obecné měnové politiky, ale spíše nějaké komentáře k dalšímu vývoji a komentáře k ekonomické a obecné situaci.US trhy v průběhu svého dopoledního obchodování neudržely ranní optimistické ladění. Ohledně Fedu se nyní hraje především na to, jestli potvrdí či smete tržní očekávání možného posunu sazeb na červencovém zasedání. Trh nyní odhaduje pravděpodobnost změny sazeb na dalším zasedání na cca 86%. Euro po nejistém dopoledni lehce posílilo vůči dolaru a vzalo si tak zpět část včerejších ztrát. Euro ve druhé polovině dne posilovalo také vůči libře. Koruna euru slabší. Ropa v průběhu dne částečně korigovala včerejší horečnatou růstovou rallye. A to i přes celkem příznivou týdenní statistiku z USA ukazující pokles tamních zásob při současném poklesu produkce a také dovozu. BCPP dnes držely lehce nad včerejším závěrem především akcie Erste . Nedařilo se naopak akciím domácích bank a O2 , kde se firma samotná spolu s Vodafonem přidala k myšlence neomezených mobilních dat Výraznějšími pohyby dnes procházej akcie Avastu.