Nejúspěšnější kryptoměnou je letos litecoin, posílil o 330 procent

Nejúspěšnější kryptoměnou je v letošním roce méně známá měna litecoin. Od počátku letošního roku zpevnila již o více než 330 procent a překonala tak své větší a známější konkurenty, včetně bitcoinu, etheru a XRP. Uvedla to agentura Bloomberg. Tržní kapitalizace litecoinu je 8,4 miliardy USD (190,2 miliardy Kč), což z něj dělá podle údajů Mosaic Research sedmou největší digitální měnu světa.



Oživení litecoinu částečně připisuje Bloomberg nadcházejícímu půlení měny, jemuž se anglicky říká halving nebo halvening. V rámci něj se počet mincí pro takzvané těžaře sníží o polovinu, čímž se sníží celková nabídka. Nižší nabídka by měla vytáhnout vzhůru cenu i zabránit poklesu hodnoty.



Těžaři nyní za jeden block získají 25 nových litecoinů, po půlení, které by se podle očekávání mělo uskutečnit 6. srpna, dostanou jen 12,5 litecoinu. Půlení se obvykle uskuteční každý čtvrtý rok. Naposledy litecoin tři měsíce před ním posílil o zhruba 60 procent.



Půlení se netýká pouze litecoinů , objevuje se také u bitcoinů . U toho má příští půlení nastat v květnu 2020."Pokaždé, když jsme zaznamenali půlení u bitcoinu nebo litecoinu , cena se astronomicky zvýšila," uvedl analytik obchodní platformy eToro Mati Greenspan. "Pokud tento vzor bude pokračovat, viděli jsou doposud jen slabý odvar. To je pro kryptotrh celkem normální," dodal. Kryptoměny letos zažívají renesanci díky širšímu přijetí hlavními institucemi a zvýšené pozornosti Wall Street. Mezi nejočekávanější události v tomto odvětví patří oznámení Facebooku , že představí detaily ke své plánované vlastní digitální měně. Tyto události, mimo jiné, pomohly letos k růstu ceny bitcoinu o 120 procent a etheru o téměř 100 procent. Litecoin se na konci loňského roku prodával za méně než 30 dolarů , nyní jeho cena činí 130 dolarů Letošní oživení kryptoměn však maskuje jednu skutečnost, a to relativně nízké používání bitcoinu , největší kryptoměny na světě, pro něco jiného než spekulace. Transakce u obchodníků tvoří podle údajů Chainalysis jen 1,3 procenta ekonomické aktivity a tento údaj se v předchozích dvou letech téměř neměnil. Obrovské výkyvy ceny směrem vzhůru i dolů, což není v kryptosvětě nic neobvyklého, ztěžují používání měny pro věci jako placení účtů či nákup kávy . A to vyvolává otázku: pokud jen stěží někdo používá největší světovou kryptoměnu , kdo používá litecoin?Po výstupu na vrchol v lednu 2018 se transakce s litecoinem prudce snížily ze svého maxima o zhruba 84 procent, i když letos vzrostly. A transakční poplatky u této měny jsou nepředvídatelné, koncem května stouply až desetinásobně, než zase klesly.Zakladatel litecoinu Charlie Lee vydělal na litecoinech, když všechny, které měl v držení, prodal v době největší bubliny digitálních aktiv - v roce 2017, kdy cena litecoinu byla zhruba 375 USD Litecoin následující rok klesl o téměř 90 procent. Lee, který založil měnu v roce 2011, tehdy uvedl, že prodal nebo daroval všechny své litecoiny s cílem zabránit střetu zájmů a v rozhovoru s Bloomberg News řekl, že se chce zaměřit na větší používání měny obchodníky. Kritici však obvinili Leeho, že rozpoznal šílenství kolem digitálních aktiv a včas na něm vydělal.