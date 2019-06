Ministři financí EU se neshodli, odkud naplnit rozpočet eurozóny

Ministři financí zemí Evropské unie v noci na dnešek v Lucemburku nedokázali najít společnou představu toho, jak a z jakých zdrojů by měl být v budoucnosti naplňován rozpočtový nástroj eurozóny. Před červnovým summitem EU příští týden ale domluvili základní obrysy budoucího nástroje, a téma tak opět na stůl dostanou premiéři a prezidenti členských států za týden v Bruselu. Novinářům to na ranní tiskové konferenci řekl Mario Centeno, šéf euroskupiny, tedy schůzek ministrů financí zemí, kde se platí eurem.



"Posílení eura je skutečně téma, kvůli kterému v noci nespíme," poznamenal Centeno, který summitu příští týden předloží shrnutí dosavadních představ. Ministři se podle něj shodli na základním rámci nástroje, včetně toho, že by měl pomoci posilovat konkurenceschopnost a sbližování ekonomik eurozóny a podpořit jejich odolnost a růst.





Euroskupina a vrcholné schůzky zemí eurozóny budou hrát klíčovou roli při přesném definování priorit, tedy toho, na co budou moci být peníze z nástroje použity. Centeno zmínil podporu strukturálních reforem i veřejné investice při dodržení stanovených podmínek, včetně úrovně spolufinancování.V "rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost" eurozóny se vyvinuly diskuse o samostatném rozpočtu pro eurozónu, jehož vznik si představoval například francouzský prezident Emmanuel Macron. Loni dal summit EU ministrům financí za úkol, aby práci na jeho podobě posunuli."Mluvíme-li o rozpočtu, je důležitá jeho výše a to rozhodnou lídři později v tomto roce," poznamenal šéf euroskupiny, debata o velikosti nástroje se totiž má vést v rámci širší diskuse o podobě příštího víceletého rozpočtu EU na roky 2021 až 2027.Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici zdůraznil "symbolický význam" noční dohody, i když práce podle něj ještě není u konce. "Teď máme obrysy rozpočtového nástroje," řekl. Osobně si představuje v budoucnu samostatný rozpočet eurozóny, kontrolovaný europarlamentem, a existenci "ministra financí" eurozóny. V současné situaci - kdy některé státy byly původně proti existenci rozpočtu eurozóny - je podle Moscoviciho dohoda ta nejlepší, které bylo možné dosáhnout. "Otevřeli jsme dveře," dodal s tím, že nástroj pro eurozónu by měl mít v budoucnu i stabilizační funkci, tedy schopnost pomáhat zemím řešit případné hospodářské otřesy.Součástí červnového summitu EU příští týden je v pátek dopoledne právě jednání "eurosummitu", jako obvykle též za účasti prezidentů a premiérů zemí, které společnou evropskou měnu nepoužívají.Celonoční jednání ministrů financí skončilo až po 4:30 ráno, uvedl v noci na twitteru Centenův mluvčí Luis Rego. Ministři tak jednali asi 15 hodin, debaty euroskupiny o prohlubování hospodářské a měnové unie se účastnili i ministři financí ostatních zemí EU.