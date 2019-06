Akciové trhy čekají na nové impulsy

Akciové trhy v Americe mírně oslabily. Index S&P ztratil 0,2%. Veskrze se nevyskytly žádné významnější fundamentální zprávy, které by pohnuly trhem ani jedním směrem. Zveřejnění meziměsíčního růstu spotřebitelských cen pouze o 0,1% bylo v souladu s očekáváními. V otázce obchodní války se nyní bude čekat, zda se koncem června setkají prezidenti USA a Číny na summitu G20.

Trhy k překonání historických maxim budou potřebovat dodatečný impuls, v tuto chvíli není jasné, co by tím impulsem mělo být. Podle společnosti Factset je pro rok 2019 předpokládán agregovaný meziroční růst zisků na akcii o 3,2%. Z hlediska ziskovosti firem se tedy prostor ještě nabízí. Otazník visí nad geopolitickými záležitostmi.

Významný pohyb se včera opět odehrál na trhu s ropou, která klesla o 4% po zveřejnění amerických zásob, které se oproti očekávání zvýšily. Spolu s predikovaným zpomalením růstu světové ekonomiky a potažmo poptávky po ropě je tato komodita v posledních týdnech pod vytrvalým tlakem.



Evropské akcie ztrácely ještě o něco výrazněji než v zámoří. Energetický sektor ztratil kvůli poklesu ceny ropy přes 2%. Se zvětšující se pravděpodobností snížení úrokových sazeb se dostává pod tlak bankovní sektor, pro který není snižování sazeb pozitivní.

Výrazně rostly akcie mediální společnosti Axel Springer (+12%), poté co investiční skupina KKR podala nabídku na vyplacení minoritních akcionářů za 63 euro na akcii. Společnost údajně jedná v souladu s ostatními hlavními akcionáři (mj. F.Springerovou) a chtějí získat ve firmě rozhodující většinu, aby mohli investovat do dlouhodobého rozvoje společnosti.

Jan Šafránek, analytik České spořitelny