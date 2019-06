Bloomberg: Trumpův majetek vzrostl o pět procent na tři mld. USD

Hodnota čistého majetku amerického prezidenta Donalda Trumpa se za poslední rok zvýšila o pět procent na tři miliardy USD (téměř 68 miliard Kč). Pomohl k tomu růst hodnoty podílu ve dvou kancelářských budovách. Uvedla to agentura Bloomberg, která sleduje změny hodnoty majetku světových miliardářů svým indexem.



Letošní růst přichází po dvou letech poklesu a vrací se na úroveň z roku 2016. Bloomberg upozornil, že Trumpův majetek vzrostl navzdory některým neúspěchům rodinné firmy, včetně zrušení dvou nových hotelových řetězců a včetně slabšího výkonu letoviska Mar-a-Lago na Floridě a sedmi golfových hřišť.





K růstu hodnoty majetku pomohl Trumpovi jeho přítel Steven Roth, který vede společnost Vornado Realty Trust . Hodnota Trumpova 30procentního podílu ve dvou realitách firmy Vornado, na Manhattanu a v San Francisku, se na celkovém majetku podílela čtvrtinou a hodnota podílu se zvýšila meziročně o 33 procent na 765 milionů USD . Hodnota tohoto podílu překonala také hodnotu golfových hřišť a rezortů a stala se největším zdrojem jeho majetku. Hodnota golfových hřišť a klubů se snížila o 19 procent na 525 milionů USD , zejména kvůli poklesu poptávky.Podle dostupných informací Trump dluží věřitelům nejméně 550 milionů USD . To je zhruba stejně jako loni.Trump se však nedostal na seznam 500 nejbohatších lidí světa sestavovaný agenturou Bloomberg. Majetek lidí na dolním konci seznamu se pohybuje kolem čtyř miliard USD Trumpovy odhady hodnoty majetku jsou často vyšší než odhady nezávislé. A také je často mění. Když Trump v roce 2015 oznámil kandidaturu, tak uváděl, že jeho majetek má hodnotu 8,7 miliardy USD . Bloomberg ale hodnotu Trumpova majetku tehdy odhadl na 2,9 miliardy USD . Trump tento odhad odmítl a označil za hloupý. Pak oznámil, že hodnota jeho majetku je více než deset miliard USD . Uvedl, že velká část hodnoty jeho majetku pochází z ceny jeho značky, která činí až čtyři miliardy USD Trump svůj majetek řídí prostřednictvím více podniků, které společně tvoří společnost s názvem The Trump Organization. Než se ujal funkce, umístil své podniky do svěřenského fondu, ze kterého má výlučný prospěch a na který dohlížejí jeho dva starší synové a dlouholetý účetní Allen Weisselberg.Trumpovo rozhodnutí ponechat si majetek i po dobu, kdy je v úřadu prezidenta, porušuje tradici trvající desítky let. Výsledkem tak jsou i žaloby, ve kterých je Trump obviňován z porušování ústavy, protože prodává své služby vládě. Jeho kritici také tvrdí, že vydělává na prezidentské funkci, což ale Trump v říjnu odmítl, když televizi Fox News Channel řekl, že prezidentování ho stojí miliardy dolarů