Firma KKR chce koupit akcie menšinových akcionářů Axel Springer

Americká investiční společnost KKR chce koupit akcie menšinových akcionářů německého mediálního gigantu Axel Springer. Podle dohody s hlavními akcionáři jim dnes nabídla 63 eur (1615 Kč) za akcii. Firmu, která vydává například nejčtenější list Bild, nabídka oceňuje na 6,7 miliardy eur (téměř 172 miliard Kč), napsal list Financial Times.



Dohoda má pětiletou platnost. Nabídka zahrnuje cenu s prémií 40 procent k závěrečné ceně 45,10 eura z 29. května, kdy se zpráva dostala na veřejnost, a také požadavek minimální výše 20 procent akciového kapitálu mediální firmy.



KKR jedná ve shodě s hlavními akcionáři, generálním ředitelem společnosti Axel Springer Mathiasem Döpfnerem a vdovou po zakladateli Friedou Springerovou, kteří chtějí investovat do dlouhodobého růstu podniku. Společně mají v rukou 45,4 procenta společnosti.





Jak uvedl šéf společnosti Döpfner, transakce umožní investovat do podnikání, aniž by firma čelila krátkodobému tlaku trhu. "Naše plány rozvoje vyžadují podstatné investice do lidí, produktů, technologie a značek v příštích letech," řekl. Strategické partnerství s KKR a nový finanční potenciál má firmě umožnit rozvoj a zbavit ji pouhého zaměření na krátkodobé finanční cíle. Akcie Axel Springer na zprávu zareagovaly růstem o téměř 13 procent na 62,90 eura , přičemž od vyzrazení záměru už v minulém týdnu posílily o 20 procent. Loni ale cena dosáhla i 73 eur V posledních 12 měsících investoři na akcie německé firmy zanevřeli. Axel Springer se podle nich příliš váže na staré mediální tituly a nedělá nic pro to, aby zohlednil hodnotu dynamičtější digitální inzerce. Stejně jako mnoho starších mediálních společností, i Springer čelí tlaku z digitálních platforem v čele s Googlem