Čínská centrální banka a krocení jüanových medvědů

Eskalace obchodních sporů mezi Spojenými státy a Čínou potopila od začátku května čínskou měnu o více než dvě procenta. S absencí vidiny jakéhokoliv posunu k – pro trhy – pozitivnějšímu rozuzlení se rozjela spekulace o možném dosažení psychologické hranice 7,00 jüanu za dolar. K té se váže silná nervozita z možného odlivu kapitálu z Číny a s ním spjatý výplach nejen čínských, ale potenciálně i světových trhů. Do hry tak vstupuje čínská centrální banka, která již teď, těsně před sjezdem zemí G20, začíná krotit jüanové medvědy.

Sázky na oslabení jüanu podpořil jednak americký prezident Trump. Ten pohrozil, že pokud se s ním jeho čínský kolega nesetká na zmiňované sjezdu G20 (konec června), uvalí na čínský dovoz dodatečná cla, a to s okamžitou platností. Ještě předtím zapůsobila slova guvernéra čínské centrální banky, který uvedl, že pro jeho instituci není v tuto chvíli důležitá žádná konkrétní hodnota kurzu.

V návaznosti na to například banka Goldman Sachs představila aktualizovanou predikci jüanu počítající s prolomením hranice 7,00 za dolar během příštích tří měsíců. Podle Goldmanů půjde o přirozené vyústění nedosažení dohody mezi USA a Čínou, které povede k přelití obchodní války na tu měnovou.

Výhled je to reálný, avšak pokud bychom se zaměřili na současnou činnost čínské centrální banky, vypadá to, že udělá vše proto, aby kurz jüanu udržela stabilní. Děje se tak prostřednictvím stanovení fixingu kurzu, který je již deset dní v kuse silnější než očekávání analytiků sledovaná agenturou Bloomberg - jde o vůbec nejdelší období od září 2018. Největšího rozdílu bylo přitom dosaženo včera, a to o 159 pips. Šlo tedy o vůbec nejvyšší hodnotu od srpna 2017, kdy Bloomberg začal tento rozdíl sledovat. Vedle udržování stabilního kurzu k síle jüanu přispěla i zpráva o plánu emise dluhopisů (denominované v jüanech) na hongkongském trhu, která by měla podpořit tamní, offshorový, kurz CNH.

Na základě toho lze soudit, že čínská měnová autorita udělá vše proto, aby zejména před sjezdem G20 zabránila jakémukoliv výraznějšímu oslabení své měny. To bude zahrnovat nejen stanovení fixingu, ale rovněž i dluhopisové emise, ať už jde o jejich frekvenci či objemy. Ostatně není se čemu divit, při pohledu na implikovanou volatilitu zejména offshorového jüanu proti americkému dolaru (žlutá křivka) v tenoru zahrnujícím sjezd G20 je patrné, že trhy očekávají výraznější výkyvy spjaté zejména s možným neúspěchem obchodních vyjednávání. My se přikláníme k tomu, že Čína nakonec udrží svůj kurz na uzdě, což by i v případě neúspěšného jednání Trumpa se Si Ťin-pchingenm nemělo vyústit v proražení psychologické hranice 7,00 USDCNY.

Zaměříme-li se na vývoj ostatních měn, konkrétně eura vůči dolaru, v posledních dnech je patrná převaha evropské měny. Byť některá data z eurozóny, jako například červnová důvěra investorů, vykázala pod očekávání slabší hodnoty, euro i přesto profituje vůči dolaru díky očekávání ohledně snížení amerických sazeb. Dnes by k dalším eurovým ziskům mohl potenciálně přispět slabší výsledek americké inflace za květen.

Aktuálně se americká měna vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1336 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,63 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1295 do 1,1348 EURUSD.*

Koruna se dnes ráno obchoduje poblíž hranice 25,60 za euro. Spíše než domácí data k tomuto posunu přispívá posilující euro vůči dolaru.

Poslední domácí data se týkala inflace, která v květnu skončila nad očekáváním trhu a ČNB (oba odhady 2,7 % y/y), a to o dvě desetiny procentního bodu. Jádrová inflace byla naopak oproti prognóze centrální banky nepatrně nižší. Zveřejněná data potvrzují vyznění aktuální prognózy ČNB, uvedl šéf sekce měnové ČNB Petr Král ve včerejším vyjádření.

K inflaci se rovněž vyjádřil i guvernér ČNB Jiří Rusnok. Podle něj bylo nad očekávání vyšší číslo způsobeno zejména volatilní složkou potravin, a proto není potřeba hledat jakoukoliv změnu trendu. Situace je podle Rusnoka vyrovnaná – na jedné straně je vyšší inflace (byť jde pravděpodobně o jednotlivý výkyv, jelikož dlouhodobě by se tempo růstu cen mělo přibližovat k cíli na 2 %), na druhé pak zpomalování růstu a v posledních dnech obnovené posilování koruny.

Dnes nebudou zveřejněna žádná domácí data. Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,61 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,59 až 25,67 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,54 až 22,72 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.