Disciplinární řízení s Itálií je podle zemí EU oprávněné

Zástupci vlád členských zemí Evropské unie se včera shodli na tom, že je důvod zahájit disciplinární řízení s Itálií kvůli rostoucímu dluhu. Agentuře Reuters to řekli nejmenovaní činitelé EU. Postoj členských zemí podle jednoho z činitelů potvrzuje názor Evropské komise, že Itálie porušuje rozpočtová pravidla EU.



Komise již minulý týden uvedla, že porušování těchto pravidel Itálií je důvodem k zahájení disciplinárního řízení, které by mohlo vyústit v pokutu. Po včerejším souhlasu členských zemí se bude muset komise podle agentury Reuters rozhodnout, zda zahájení tohoto řízení doporučí.





Zástupci vlád členských zemí podle zdrojů Reuters vyjádřili podporu dialogu s cílem odvrátit disciplinární řízení v případě, že Řím učiní dostatečné kroky ke zlepšení stavu veřejných financí. Pokud by však rozhovory s Itálií v příštích dnech nevyústily v kompromisní dohodu, mohla by Evropská komise 26. června navrhnout zahájení disciplinárního řízení, uvedl jeden ze zdrojů.Konečné rozhodnutí o zahájení tohoto řízení by pak museli učinit ministři financí EU, a to pravděpodobně na setkáních, která se uskuteční 8. a 9. července, napsala agentura Reuters.Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker dnes varoval, že Itálie se pohybuje "nesprávným směrem" a že se vystavuje riziku disciplinárního řízení, které může trvat několik let.Italský premiér Giuseppe Conte v reakci na Junckerova slova uvedl, že evropské úřady by měly nejprve dát italské vládě možnost důkladněji vysvětlit její plány, než začnou kritizovat její hospodářskou politiku. Upozornil také, že sám Juncker v minulosti připustil pochybení při řešení dluhové krize v Řecku Conte dnes rovněž uvedl, že vládní koalice se shoduje na potřebě vyhnout se disciplinárnímu řízení. Dodal nicméně, že vláda není ochotna měnit svou "filozofii". "Takže žádná úsporná opatření," prohlásil. Podle vicepremiéra Mattea Salviniho je cílem vyhnout se disciplinárnímu řízení, ale zároveň zabezpečit hospodářský růst, zaměstnanost a snížení daní. Itálie je třetí největší ekonomikou eurozóny. Její dluh v poměru k hrubému domácímu produktu ( HDP ) je druhý nejvyšší po Řecku Itálii se podařilo koncem loňského roku vyhnout disciplinárnímu řízení, když se nakonec dohodla s Evropskou komisí na nové podobě letošního rozpočtu.Disciplinární řízení je složitý právní proces, jehož výsledkem může být pro Itálii pokuta až 0,2 procenta HDP , což odpovídá částce zhruba 3,5 miliardy eur (téměř 90 miliard Kč ). Žádná země EU však zatím pokutu nedostala.